Στέφανος Τσιτσιπάς: Διπλα στους πληγέντες του φονικού τυφώνα στο Ακαπούλκο

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/02) ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Ακαπούλκο. Πρώτος του αντίπαλος είναι ο Ρομάν Σαφιούλιν στο δεύτερο γύρο. Στόχος του Έλληνα πρωταθλητή είναι η πρόκριση και η διεκδίκηση μιας καλής θέσης που του επιτρέπει να επιστρέψει στο Top 10. Πάντως, πριν την έναρξη των υποχρεώσεών του, ο Αθηναίος τενίστας αποφάσισε να προχωρήσει σε μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση των πληγέντων από τον φονικό τυφώνα Ότις που έπληξε το Ακαπούλκο τον Οκτώβριο του 2023.

United for Acapulco 💙🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.

In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2024

Από τον τυφώνα, δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, είτε κατά τη διάρκεια του φαινομένου, είτε στην συνέχεια από ασθένειες. Παράλληλα, η περιοχή αντιμετωπίζει μία καταστροφή, αφού πολλά κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πλημμύρα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, για κάθε άσο που θα παίρνει κατά τη διάρκεια του τουρνουά στο Ακαπούλκο, θα προσφέρει 1.000 δολάρια για την ενίσχυση των πληγέντων.