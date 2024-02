Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο ηθοποιός Κένεθ Μίτσελ, ο οποίος εμφανίστηκε στο Captain Marvel και σε μια σειρά του Star Trek. Σύμφωνα με το Sky News, ο ηθοποιός, διαγνώστηκε με ALS – γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα – πριν από πεντέμισι χρόνια. Η οικογένειά του ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Μίτσελ «ενέπνευσε όλες τις καρδιές που άγγιξε». Γεννημένος στο Τορόντο του Καναδά, ο Μίτσελ ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Σούζαν Μέι Πρατ και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά μαζί.

Στον κινηματογράφο, εμφανίστηκε ως Ραλφ Κοξ στην αθλητική βιογραφία Miracle και ως Τζόσεφ Ντάνβερς στην ταινία Captain Marvel. Αποκάλυψε ότι έπασχε από ALS σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2020 και δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο. Στην ανακοίνωσή της η οικογένειά του τόνισε ότι: «ήταν ένας αναζητητής ελπίδας, ονειροπόλος, πιστός στα όνειρα, ποδοσφαιριστής και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ένας περήφανος πατέρας».

