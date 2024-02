Νάταλι Πόρτμαν: Η ηθοποιός μιλά για τους YouTubers και τον κινηματογράφο

Η Νάταλι Πόρτμαν τόνισε ότι κατά τη γνώμη της, οι YouTubers γίνονται πιο διάσημοι από τους αστέρες του κινηματογράφου. Σε πρόσφατη συνέντευξη στο Vanity Fair, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρει: «Αν ρωτήσετε κάποιον στην ηλικία των παιδιών μου για αστέρες του κινηματογράφου, δεν γνωρίζει κανέναν σε σύγκριση με τους αστέρες του YouTube».

Στην ίδια συνέντευξη, η Νάταλι Πόρτμαν, προσθέτει πως: «Υπάρχει κάτι απελευθερωτικό σε αυτό, το να μην είναι η τέχνη σου δημοφιλής τέχνη. Μπορείς πραγματικά να εξερευνήσεις ό,τι σε ενδιαφέρει. Ασχολείσαι πολύ περισσότερο για το πάθος παρά για την εμπορικότητα. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, επίσης, είναι να προσέχουμε μην γίνει κάτι ελιτίστικο». Συνεχίζοντας, επισημαίνει: «Υπάρχει, επίσης, αυτός ο εκδημοκρατισμός της δημιουργικότητας, ο καθένας μπορεί να κάνει πράγματα και απίστευτα ταλέντα να εμφανιστούν».

Τέλος, η Νάταλι Πόρτμαν περιγράφει: «Αν ζούσε κάποιος σε μια μικρή πόλη, ίσως να μην είχε πρόσβαση στον σπουδαίο κινηματογράφο τέχνης. Τώρα αν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οτιδήποτε».

