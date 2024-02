Ίντερ – Ατλέτικο Μαδρίτης: Ποια ομάδα θα κάνει το πρώτο βήμα για τους “8”

Απόψε (20/2, 22:οο) η Ίντερ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο γύρο, για την φάση των 16, αλλά και την πρόκριση στους 8 του Champions League στο Τζιουζέπε Μεάτσα (Σαν Σίρο). Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες δύο φορές, με τις δύο ομάδες να μυράζονται από μια νίκη με σκορ (0-1 το 2018 και 0-2 2010).

Η Ίντερ προέρχεται από ένα φοβερό αήττητο σερί, με την τελευταία τους ήττα να ήταν στις 20/12/2023, στο Κύπελλο Ιταλίας κόντρα στην Μπολόνια με σκορ 0-0 και στην παράταση 2-1. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους Acerbi (Τραυματισμός στο γαστροκνήμιο), Cuadrado (Ανενεργός) και Sensi (Ανενεργός). Να σημειωθεί ότι, στο τελευταίο αγώνα στο πρωτάθλημα η νερατζούρι επικράτησαν με σκορ 4-0 κόντρα στην Σαλερντιάνα, αλλά και μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Ρόμα με σκορ 4-2.

