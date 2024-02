Οικογενειακές επιχειρήσεις και προβλήματα: 12 περιπτώσεις που διαμάχες έφεραν το λουκέτο

Από την αρχαία μυθολογία μέχρι σήμερα, ο πλανήτης έχει γευτεί πολύ δράμα. Κάποιες από τις πικρές ιστορίες ενδοοικογενειακών τριβών κατέστρεψαν, ή απείλησαν να καταστρέψουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. Η επιλογή να διευθύνεται μια επιχείρηση από μέλη της ίδιας οικογένειας δεν είναι η καλύτερη απόφαση, καθώς ακόμη και οι πιο δεμένες οικογένειες βιώνουν αντιπαλότητες. Και ενώ ορισμένες οικογενειακές εταιρείες φαίνεται να παραμερίζουν επιτυχώς τις οικογενειακές τους διαφωνίες για τη βελτίωση των επιχειρήσεών τους, οι οικογένειες που εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα διαπίστωσαν ότι οι ρήξεις μεταξύ των εξ αίματος συγγενών τους ήταν πολύ μεγάλες για να συνεχίσουν χωρίς να υπάρξουν μηνύσεις, δημόσια σκάνδαλα και ακόμα και φόνοι.

In July 1923 the Dassler Brothers, Rudolph & Adolph opened Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Dassler Brothers Shoe Factory) in Herzogenaurach.

45yrs later a bitter family feud split the small town & created 2 of largest sportswear companies in the world! #dassler #adidas #puma pic.twitter.com/TDuxOPpyQm

