Βανδή J2US: Η εμφάνιση με το πιο αποκαλυπτικό φόρεμα ever

Πρεμιέρα είχε το βράδυ του Σαββάτου το Just the 2 of us και η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε με μια αποκαλυπτική δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη. Η πρεμιέρα του Just the 2 of us πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου και μεταδόθηκε μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Μάλιστα, ήταν αφιερωμένη στον αξέχαστο Βασίλη Καρρά, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και συχνά είχε βρεθεί καλεσμένος στο show. Ο παρουσιαστής της εκπομπής Νίκος Κοκλώνης, αφού έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό, καθισμένος σε θρόνο, καλωσόρισε την κριτική επιτροπή, την οποία και φέτος απαρτίζουν οι Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Παπαδοπούλου και Σταμάτης Φασουλής.

Mε φόρεμα της Σίλιας Κριθαριώτη

Από τα backstage έλειπε η Κατερίνα Στικούδη, καθώς πριν από λίγες μέρες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ένα υγιέστατο αγοράκι, τον Νικόλα. Ωστόσο, η ίδια έκανε μια guest εμφάνιση μέσω video call και είπε ότι ο μεγάλος της γιος, Βύρωνας καλωσόρισε θερμά τον αδερφό του, ενώ τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στο πόστο της.

Από τις στιλιστικές εμφανίσεις βέβαια, σίγουρα ξεχώρισε εκείνη της Δέσποινας Βανδή, η οποία επέλεξε για την πρεμιέρα ένα φόρεμα της Σίλιας Κριθαριώτη -αγαπημένη της σχεδιάστρια, αφού συχνά θα τη δούμε να φορά κάτι από τη συλλογή της.

Βανδή: Η εμφάνιση στο J2US

Αυτή τη φορά, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε μια αποκαλυπτική και εντυπωσιακή δημιουργία που τόνιζε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, σε σχέδιο που κάλυπτε μόνο το μισό μέρος του πάνω μέρους του σώματός της και μεγάλο σκίσιμο στο πόδι. Ήταν σε στιλ halter-neck και έδενε στον λαιμό, ο οποίο ήταν διακοσμημένος με λαμπερές πέτρες. Οι πιστοί fans της Δέσποινας Βανδή ενθουσιάστηκαν με την εμφάνιση της τραγουδίστριας, τονίζοντας πόσο καλά υποστήριζε το συγκεκριμένο φόρεμα και αφήνοντας πολλά σχόλια στα social media, όπου την αποθέωναν.

Από την άλλη, δεν έλειψαν και εκείνοι που δεν συμφώνησαν με τη στιλιστική επιλογή της τραγουδίστριας, λέγοντας ότι ήταν too much για ένα live τηλεοπτικό πρόγραμμα, ενώ οι κακεντρεχείς ανέφεραν ότι δεν ταιριάζει στην ηλικία της. Βέβαια, θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό η ίδια η Σίλια Κριθαριώτη έδωσε μια αποστομωτική απάντηση σε μια follower που της είπε ότι αδικούνται οι δημιουργίες της όταν της φορά μια γυναίκα άνω των 50 όπως η Δέσποινα Βανδή. «Πολύ ωραίο, αλλά αδικείς τη δημιουργία σου φορώντας τη σε μια 50+» έγραψε χαρακτηριστικά, με τη σχεδιάστρια να απαντά «Αν για εσάς η ηλικία είναι εμπόδιο, για μένα είναι ένας αριθμός που δεν με περιορίζει».