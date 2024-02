Σακίρα 2024 τραγούδια: Από τα δάκρυα για τον Πικέ στο νέο άλμπουμ

Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από τον χωρισμό της Σακίρα με τον Ζεράρ Πικέ, για να μπορέσει η Κολομβιανή τραγουδίστρια να «σταθεί ξανά στα πόδια της». Το νέο της άλμπουμ, με τίτλο «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια» θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτησή της στα social media. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για να προωθήσει τα νέα της κομμάτια, αλλά και να στείλει το μήνυμά της στο κοινό της. Ο τίτλος του άλμπουμ μάλλον αποτελεί ένα «υπονοούμενο» μετά τον χωρισμό της με τον Πικέ, στον οποίο είχε αναφερθεί τελευταία πολλές φορές μέσα από τα κομμάτια της. Επίσης, στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανακοίνωση της κυκλοφορίας της, αναφέρει πως γράφοντας αυτό το άλμπουμ «έχτισε ξανά τον εαυτό της», ενώ δήλωσε πως ο πόνος της μεταμορφώθηκε σε δύναμη.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το νέο μου άλμπουμ, που βγαίνει στις 22 Μαρτίου, είναι αυτό που δημιούργησα μαζί με όλους εσάς, την αγέλη μου από τους λυκάνθρωπους που ήσασταν δίπλα μου σε κάθε μου βήμα. Το να φτιάξεις αυτό το αποτέλεσμα ήταν μια διαδικασία γεμάτη αλχημείες. Ενώ έγραφα κάθε τραγούδι, ξαναέχτιζα τον εαυτό μου. Ενώ τα τραγουδούσα, τα δάκρυά μου μεταμορφώθηκαν σε διαμάντια και η ευπάθεια μου σε δύναμη». Το ζευγάρι τράβηξε κι επίσημα χωριστούς δρόμους την 1η Δεκεμβρίου του 2022, όταν και επικύρωσαν τη συμφωνία του χωρισμού τους, μετά από 12 χρόνια σχέσης. Ωστόσο, ήδη από τις 4 Ιουνίου του 2022 είχαν κάνει μια δήλωση στον Τύπο, με την οποία αποκάλυψαν ότι χωρίζουν. «Με λύπη μας επιβεβαιώνουμε ότι χωρίζουμε. Για την ευημερία των παιδιών μας, τα οποία αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ζητάμε σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας», έγραφε η ανακοίνωση.

Η νέα ζωή

Έκτοτε, η Σακίρα ξεκίνησε μια νέα ζωή στη Βαρκελώνη, μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο Σάσα και τον 9χρονο Μίλαν. Μάλιστα, στο παρελθόν, είχε κάνει μια ανάρτηση για τη νέα της ζωή, στο Instagram. Σε αυτή έγραφε: «Εγκαταστάθηκα στη Βαρκελώνη για να δώσω στα παιδιά μου σταθερότητα, την ίδια που ψάχνουμε τώρα σε μια άλλη γωνιά του κόσμου δίπλα στην οικογένεια, τους φίλους και τη θάλασσα. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση της ευτυχίας τους. Ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν σέρφινγκ σε τόσα κύματα μαζί μου εκεί στη Βαρκελώνη, την πόλη όπου έμαθα ότι η φιλία είναι αναμφίβολα σημαντικότερη από τον έρωτα. Ευχαριστώ όλους όσοι με ενθάρρυναν εκεί, στέγνωσαν τα δάκρυά μου, με ενέπνευσαν και με έκαναν να μεγαλώσω. Ευχαριστώ το κοινό μου στην Ισπανία που πάντα με κάλυπτε με την αγάπη και την πίστη του. Θα σας ξαναδώ και όπως είπε ο πατέρας μου τόσες φορές, θα τα ξαναπούμε στις στροφές».

Από την άλλη μεριά, ο Ζεράρ Πικέ απολαμβάνει τη ζωή του με τη νέα του σύντροφο, Κλάρα Κία, η οποία ήταν μάλλον, κι ο λόγος πίσω από τον χωρισμό του με την Κολομβιανή σταρ. Ωστόσο, πριν από εκείνη, από τη ζωή του Πικέ είχαν περάσει πολλές ακόμα γυναίκες, όπως αποκαλύφθηκε. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν πάντοτε πιστός στη Σακίρα. Μάλιστα, η ίδια σε δηλώσεις που είχε κάνει στο περιοδικό People, είχε αναφέρει πως βρισκόταν με άλλες γυναίκες, ακόμα κι όταν ο πατέρας της νοσηλευόταν. «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα. Το σπίτι μου κατέρρεε. Μάθαινα από τον Τύπο ότι με είχε απατήσει, ενώ ο πατέρας μου βρισκόταν στην εντατική», είχε πει η τραγουδίστρια.

Οι «σπόντες» της Σακίρα στον Πικέ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντικατάστασή της με την 23χρονη Κλάρα Κία πόνεσε τη Σακίρα, η οποία για πολύ καιρό, φρόντισε να «ενοχλεί» με την παρουσία της την καθημερινότητα του ζευγαριού. Κάθε της νέο τραγούδι περιλάμβανε σίγουρα, τουλάχιστον μία σπόντα για τον πρώην της, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές, που αναφερόταν και στη σύντροφό του, όχι με τον πιο «ευγενικό» τρόπο. Πιο αναλυτικά, πρώτο η σταρ κυκλοφόρησε το κομμάτι «Don’t you worry». Πρόκειται για μία συνεργασία με τους Black Eyed Peas και τον David Guetta. Οι στίχοι του τραγουδιού «Don’t you worry about a thing» (μην ανησυχείς για τίποτα) και «Everything’s gonna be alright» (όλα θα πάνε καλά), έδωσαν σε αρκετούς την εντύπωση ότι η Σακίρα περνά με τον δικό της τρόπο, ένα μήνυμα για τον χωρισμό της με τον Πικέ.

«Νιώθω τόσο ζωντανή, που θα ζήσω την καλύτερή μου ζωή. Κάνω αυτό που μου αρέσει. Ήμουν κάτω, τώρα σηκώνομαι. Το κεφάλι ψηλά και τα μάτια μου ψηλά. Γίνομαι συνέχεια σοφότερη», είναι ακόμη μερικοί από τους στίχους που τραγουδά η Λατίνα σταρ στο κομμάτι. Αν και δεν ήταν σίγουρο ότι το τραγούδι αφορούσε τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, η Σακίρα φρόντισε στα επόμενα να το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Λίγο καιρό αργότερα, κυκλοφόρησε το νέο της κομμάτι με τίτλο «Monotonia» και κάθε άλλο παρά δύσκολο είναι να καταλάβει κανείς πως απευθύνεται στον πρώην της, Ζεράρ Πικέ. «Διπρόσωπος που δεν αντέχω, εγώ που έβαλα τα χέρια μου στη φωτιά για σένα», ακούγεται να λέει στο κομμάτι η Σακίρα και όλοι μπορούν να αντιληφθούν πως ο Πικέ είναι αυτός, για τον οποίο μιλάει.

«Το λάθος δεν ήταν δικό σου, ούτε δικό μου, έφταιγε η μονοτονία»

«Το λάθος δεν ήταν δικό σου, ούτε δικό μου, έφταιγε η μονοτονία», λέει στη συνέχεια του κομματιού. Μετά το «Monotonia» η Σακίρα επέστρεψε με νέες και ακόμα πιο αιχμηρές δηλώσεις στους στίχους της. Στο τραγούδι με τίτλο «Bzrp Music Sessions 53», αναφέρει: «Αξίζω όσο δύο 22άρες. Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Twingo. Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio», εννοώντας την ίδια και τη νέα σύντροφο του Πικέ. Σε άλλο σημείο, εξαπολύει λίγα ακόμα βέλη απευθυνόμενη στον πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπαρτσελόνα: «Πολύ γυμναστική. Αλλά δούλεψε και λίγο το μυαλό σου».

Η Σακίρα κάνει έναν ακόμη σαφή υπαινιγμό στην Κλάρα Κία με τους στίχους: «Έχει το όνομα ενός καλού ανθρώπου. Σαφώς και δεν είναι όπως ακούγεται», καθώς το Claramente, όπως λέει στα ισπανικά, παραπέμπει στο Clara, το όνομα της νέας συντρόφου του Πικέ. Από το κομμάτι που δεν έχει αργήσει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου δεν λείπει ο σχολιασμός και για τη φορολογική απάτη ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία: «Μου άφησες την πεθερά για γειτόνισσα. Με τον Τύπο στην πόρτα μου και ένα χρέος με την εφορία. Νόμιζες ότι με πλήγωσες και γύρισα πίσω πιο δυνατή. Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια, οι γυναίκες τιμολογούν».

Ένα άλλο σημείο του τραγουδιού σημειώνει: «Από την αγάπη στο μίσος, η διαφορά είναι μόνο ένα βήμα» πριν προσθέσει: «Χωρίς παρεξήγηση μωρό μου, σου εύχομαι τα καλύτερα με την υποτιθέμενη αντικατάστασή μου». Τέλος και με βάση όλα όσα έχουν διαρρεύσει, η διεθνούς φήμης Κολομβιανή σταρ τονίζει: «Είμαι πολύ μεγάλη για σένα, γι’ αυτό και είσαι με κάποια σαν εσένα» πριν συνεχίσει: «Δεν πρόκειται να επιστρέψω σε σένα, ακόμα και αν κλαις ή παρακαλάς». Στο πιο πρόσφατο κομμάτι της, στο οποίο αναφέρεται ξανά στον χωρισμό τους κι έχει τίτλο «TQG» και κυκλοφορεί σε συνεργασία με την Karol G, η σταρ άφησε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά επτά «καρφιά» για τον πρώην της.

1. «Θέλεις να γυρίσεις πίσω»

«Τώρα θέλεις να γυρίσεις πίσω», λέει σε ένα σημείο του κομματιού η Σακίρα, ενώ σε ένα δεύτερο συνεχίζει λέγοντας: «Μπορείς να μου πεις “περίμενέ με εκεί”, είμαι ηλίθια».

Η τραγουδίστρια υπονοεί πως ο ποδοσφαιριστής έκανε προσπάθειες για επανασύνδεση μαζί της, πράγμα που παρέμενε άγνωστο μέχρι σήμερα, αφού έδειχνε πολύ ερωτευμένος με τη νέα του σύντροφο, Κλάρα Κία.

2. «Τα λάθη δεν τα επαναλαμβάνω»

«Μωρό, τι ήταν αυτό; Τι κάνεις και ψάχνεσαι, αφού ξέρεις ότι τα λάθη δεν τα επαναλαμβάνω», τραγουδά η σταρ, αφήνοντας και πάλι υπονοούμενα πως ο Ζεράρ Πικέ προσπάθησε να «σώσει» τη σχέση τους.

Ωστόσο, εκείνη δηλώνει ανένδοτη, χαρακτηρίζοντας ό,τι υπήρχε μεταξύ τους ένα «λάθος».

3. «Αυτό που είχαμε το ξέχασα»

Αφού αναφέρει πως η σχέση τους ήταν λάθος, σημειώνει πως «έχει ξεχάσει ό,τι έζησαν μαζί». «Με πλήγωσε το να σε βλέπω με την καινούρια, αλλά τώρα είμαι ήδη μόνη, ό,τι ζήσαμε το ξέχασα κι αυτό είναι μάλλον που σε προσβάλλει. Και μάλιστα, η ζωή μου έχει βελτιωθεί, δεν είσαι πια ευπρόσδεκτος εδώ, αυτό που μου πέταξε η φιλενάδα σου, δεν με θυμώνει καν. Γελάω», λένε οι στίχοι, με τη Σακίρα να θέλει να δώσει την εντύπωση πως «αδιαφορεί» παντελώς για τη νέα ζωή του Πικέ.

4. «Πιο δυνατή»

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια επιμένει πως πλέον, η ζωή της είναι καλύτερη χωρίς τον πρώην σύντροφό της. Μάλιστα, αναφέρει πως έχει πετύχει το ιδανικό «τρίπτυχο». «Μás buena, más dura, más level», λένε οι στίχοι και αυτό σημαίνει: «Έφυγες και εγώ έβαλα στόχο το τριπλό Μ, καλύτερη, πιο δυνατή και με ανεβασμένο επίπεδο».

5. «Like»

Δεν θα μπορούσε να μην αφήσει μια «σπόντα» για τον διάσημο τσακωμό της Κλάρα Κία με τον Ζεράρ Πικέ στο αεροπλάνο, όταν εκείνη τον έπιασε να χαζεύει φωτογραφίες της Σακίρα στο Instagram.

«Και θέλεις να γυρίσεις πίσω, το μάντεψα ήδη αφού έκανες like στη φωτογραφία μου», σημειώνει η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στον πρώην της και αφήνει να εννοηθεί πως πιθανότατα αυτή ήταν μια κίνηση του ποδοσφαιριστή να την προσεγγίσει ξανά.

6. «Monotonia»

Η Σακίρα θυμίζει στο κοινό της μία προηγούμενη επιτυχία της, το «Monotonia», ενώ ρίχνει ακόμα ένα «καρφί» στον άπιστο πρώην σύντροφό της.

«Ψάχνεις έξω για φαγητό, έλεγες ότι ήταν μονοτονία και τώρα θέλεις να γυρίσεις πίσω. Έτσι σκέφτηκα, αφού έκανες like στις φωτογραφίες μου», τραγουδά η σταρ.

7. «Δεν ανταγωνίζομαι καμία για άνδρες»

Από το νέο της τραγούδι και τα «βέλη» της δεν γλίτωσε ούτε η νέα σύντροφος του Πικέ, Κλάρα Κία. Μέχρι στιγμής, οι σπόντες απευθύνονταν αποκλειστικά στον ποδοσφαιριστή, όμως όπως φαίνεται, η Σακίρα δεν θέλει να αφήσει κανέναν «εκτός».

«Πες στο νέο σου μωρό πως δεν ανταγωνίζομαι για άνδρες, να χαλαρώσει, σε είχα για πιο ωραία», τραγουδά στο «TQG» για τη νεαρή αντικαταστάτριά της.

Η πρώτη της συνέντευξη μετά τον χωρισμό από τον Πικέ

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά τον χωρισμό της, η 46χρονη σταρ μίλησε στο μεξικανικό κανάλι Canal Estrellas και δεν κράτησε διαφορετική στάση από εκείνη που έχει στα τραγούδια της. Για ακόμη μία φορά, η Σακίρα πέταξε τα «πυρά» καρφιά στην νέα σύντροφο του Ζεράρ Πικέ. «Υπάρχει ένα μέρος στην κόλαση που προορίζεται για τις γυναίκες που δεν υποστηρίζουν άλλες γυναίκες» είπε η Σακίρα. Στην πορεία των όσων είπε, τόνισε ότι πλέον έχει «περισσότερη εμπιστοσύνη» στον εαυτό της και έχει γίνει «λέαινα» για τα δύο της παιδιά, τον 7χρονο Σάσα και τον 10χρονο Μίλαν.

«Έχαψα αυτή την ιστορία, πως μια γυναίκα χρειάζεται έναν άνδρα για να νιώσει ολοκληρωμένη. Είχα επίσης εκείνο το όνειρο της οικογένειας όπου τα παιδιά έχουν μαμά και μπαμπά κάτω από την ίδια στέγη. Δεν πετυχαίνεις όμως όλα τα όνειρά σου στη ζωή, αλλά η ζωή έχει τον τρόπο της να σε αποζημιώνει και νομίζω ότι η ζωή το έχει κάνει σίγουρα σε μένα με τα δύο υπέροχα παιδιά που έχω και τα οποία με γεμίζουν αγάπη κάθε μέρα» είπε η Σακίρα για τις προσδοκίες που είχε στο παρελθόν.

“There’s a place in hell for those women who don’t support each other” – Shakira in her new interview pic.twitter.com/c5KCquXiA9 — Risbek (@iamrisbek) February 26, 2023

«Ήμουν πάντα συναισθηματικά αρκετά εξαρτημένη από τους άνδρες, ερωτεύτηκα τον έρωτα και νομίζω ότι κατάφερα πλέον να κατανοήσω αυτή την ιστορία από μια άλλη οπτική γωνία και σήμερα είμαι επαρκής μόνη μου. Όταν μια γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίσει τις μάχες της ζωής, βγαίνει πιο δυνατή. Τώρα, παραδόξως, αισθάνομαι πλήρης, επειδή εξαρτώμαι από τον εαυτό μου και έχω δύο παιδιά που εξαρτώνται από εμένα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαι πιο δυνατή από μια λέαινα».

«Αυτή η δύναμη προκύπτει από την βίωση μιας οδυνηρής απώλειας, από την αποδοχή της, από την ανοχή μιας απογοήτευσης από την κατανόηση πως η ζωή δεν μας φέρνει πάντα αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν όνειρα που διαλύονται και πρέπει να μαζέψεις τα μικρά κομμάτια από το έδαφος και να ξαναφτιάξεις τον εαυτό σου, αλλά και να γίνει παράδειγμα για τα παιδιά σου» επισήμανε. Τέλος, η Σακίρα, δήλωσε: «Τώρα έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να καταλήξω δυνατή. Πάντα πίστευα ότι ήμουν πιο εύθραυστη. Πρέπει πάντα να έχεις πίστη».