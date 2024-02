Μπάιντεν: Συζητείται παύση των εχθροπραξιών για τουλάχιστον 6 εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας παράλληλα με «παύση» των εχθροπραξιών διάρκειας «τουλάχιστον έξι εβδομάδων» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η νέα ανακωχή θα επέτρεπε επίσης τη διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Join me and His Majesty King Abdullah II of Jordan as we deliver remarks following our meeting where we discussed the ongoing situation in Gaza. https://t.co/5gzgN7Hrzo

— President Biden (@POTUS) February 12, 2024