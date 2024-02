Τόνι Κρόος: Σενάριο επιστροφής στην Μπάγερν

Μια δεκαετία πίσω προς έκπληξη όλων, η Μπάγερν άφησε τον Τόνι Κρόος να γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης με μόλις 25.000.000 ευρώ. Τότε, ο Γερμανός μέσος έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Βαυαρούς, εκείνοι δεν του έδωσαν αυτά που ζήτησε οπότε οι Ισπανοί άρπαξαν την ευκαιρία κι αγόρασαν παίκτη για δέκα χρόνια.

Πλέον, ο Κρόος βρίσκεται ξανά στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του αναπτύχθηκε έντονη φημολογία περί επιστροφής του στην Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερν. Όλη η ιστορία δηλαδή μέχρι στιγμής από την ανάποδη. Ωστόσο, όσοι έσπευσαν να διασπείρουν το σενάριο υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο κι όπου ξενοδόχος γράψτε Τόνι Κρόος.

Ο 34χρονος, 106 φορές διεθνής με την Νασιονάλμανσαφτ διέψευσε δημόσια τα περί Μπάγερν Μονάχου.

“Να ξεκαθαρίσω πως δεν θα επιστρέψω στην Μπάγερν Μονάχου παρά τα σενάρια, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Είμαι πάντα περήφανος όταν υπάρχουν διαρρόες ή όταν με θέλει κάποιος προπονητή, αλλά αυτό (με την Μπάγερν) δεν συμβαίνει”.

Θυμίζουμε ότι, ο Τόνι Κρόος δεν είχε φύγει με καλό τρόπο από το Μόναχο, αφού όπως λέγεται η τότε διοίκηση θεώρησε ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή είναι δυσανάλογες με αυτά που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα τα επόμενα χρόνια βάσει ποιότητας.

🚨⚪️ Toni Kroos: “Let me clarify that I will NOT return to Bayern despite links, it’s not gonna happen”.

“I’m always proud when there are links or some manager wants me, but this is not happening”. pic.twitter.com/tnbH26vKbW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024