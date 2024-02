Ουκρανία: Πενταμελής οικογένεια κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας όπου μια πενταμελής οικογένεια και δύο άτομα ακόμα κάηκαν ζωντανά μέσα στα σπίτια τους όταν ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν πυρ σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο. Η 35χρονη Όλγα Πιουτιάτινα κάηκε ζωντανή κρατώντας αγκαλιά τον μικρό της γιο Παύλο. Από τις εκρήξεις στο πρατήριο καυσίμων ξέσπασε μεγάλη φωτιά και ένα ποτάμι λάβας εξαφάνισε 12 σπίτια στο πέρασμά της. Η άτυχη γυναίκα και τα τρία παιδιά της είχαν κρυφτεί στο μπάνιο του σπιτιού τους καθώς η πύρινη κόλαση περικύκλωνε το σπίτι τους ενώ ο σύζυγός της Γκριγκόρι κάηκε σε ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

🕯️Due to hostile shelling of Kharkiv: prosecutor Olga Putyatina together with her husband and three sons burned in the house.

She was 35 years old. 😔 pic.twitter.com/cqZKePFJXz

