Όταν ο Χίτλερ προτάθηκε για… Νόμπελ Ειρήνης και άλλα παράξενα της ιστορίας

Πάμε να δούμε μερικά facts που μοιράστηκε το Reader’s Digest, που όταν τα ακούς, νομίζεις ότι τα σκαρφίστηκε κάποιος πλακατζής, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινά.

1. Τα τρενάκια του λούνα παρκ εφευρέθηκαν για να… διώξουν τον Σατανά

Τη δεκαετία του 1880, ο ιδιοκτήτης καλτσοποιίας LaMarcus Thompson είχε απαυδήσει με το ότι οι Αμερικανοί σύχναζαν σε ηδονιστικά μέρη όπως τα σαλούν και οι οίκοι ανοχής. Έτσι, ξεκίνησε μία καμπάνια για να τους βάλει στον «ίσιο δρόμο», σε ένα από τα πιο αμαρτωλά μέρη της χώρας μάλιστα: το Coney Island στη Νέα Υόρκη. Εκεί, κατασκεύασε το πρώτο τρενάκι της Αμερικής για να προσφέρει στους Νεοϋορκέζους λίγη «ουδέτερη» διασκέδαση που θα τους αποσπούσε από τις ασωτίες.

2. Τα μήλα του σούπερ μάρκετ αντέχουν για έναν χρόνο

Αυτά τα φρέσκα, γυαλιστερά μήλα δεν είναι και τόσο φρέσκα τελικά. Συνήθως συλλέγονται μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου, καλύπτονται με βρώσιμο κερί, ξηραίνεται η επιφάνειά τους και μπαίνουν σε ψυχρή αποθήκευση. Μετά από έξι έως δώδεκα μήνες, τελικά καταλήγουν στα ράφια της μαναβικής.

3. Τα χταπόδια έχουν τρεις καρδιές

Νομίζατε ότι έχετε πολλή πίεση; Ξανασκεφτείτε το. Το κυκλοφορικό σύστημα του χταποδιού είναι τόσο απαιτητικό, ώστε χρειάζεται μία καρδιά για να ρέει το αίμα στο σώμα του, και μία για κάθε ένα από τα δύο βράγχια του, έτσι ώστε να αντλείται το οξυγόνο που συλλέγουν από το νερό στο υπόλοιπο σύστημα.

4. Ο Χίτλερ είχε προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης

Πριν από τα πιο γνωστά του καμώματα βέβαια. Και δεν οφειλόταν σε κάποια μαζική παράνοια. Τη συστατική επιστολή είχε στείλει στην επιτροπή των βραβείων το 1939 ο E.G.C. Brandt, Σουηδός βουλευτής, με ειρωνικό σκοπό φυσικά. Ο ίδιος ο Χίτλερ λοιδορούσε τον θεσμό και καλούσε μάλιστα τους Γερμανούς να τα «μποϊκοτάρουν».

5. Ο συντομότερος πόλεμος της ιστορίας κράτησε 38 λεπτά

Όταν ο σουλτάνος ​​της προστατευόμενης από τους Βρετανούς Ζανζιβάρης πέθανε και ένας νέος ανέλαβε, χωρίς όμως τη βρετανική σφραγίδα, το 1896, το Λονδίνο όπως ήταν φυσικό δεν χάρηκε. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο νέος σουλτάνος, ​​Khalid bin Barghash, αρνήθηκε να παραιτηθεί, με τα βρετανικά πολεμικά πλοία να βομβαρδίζουν αλύπητα το παλάτι του για περίπου 38 λεπτά, πριν ο ίδιος βάλει την ουρά στα σκέλια, σηματοδοτώντας το (πολύ γρήγορο) τέλος του Πολέμου Αγγλίας-Ζανζιβάρης.

6. Η λέξη «ΟΚ» προήλθε από ορθογραφικό λάθος

Not OK. Κατά πάσα πιθανότητα παγιώθηκε τη δεκαετία του 1830, όταν πολλοί θεωρούσαν πως το να γράφεις λέξεις ανορθόγραφα ήταν το ζενίθ του χιούμορ. Μία από τις πιο διάσημες ανορθογραφίες ήταν η παραποίηση της φράσης «All Correct», που έγινε «Orl Korrekt». Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι έμεινε επειδή ο Μάρτιν Βαν Μπούρεν, ο 8ος πρόεδρος των ΗΠΑ -γνωστός ως Old Kinderhook, από το όνομα της πατρίδας του στη Νέα Υόρκη- ακολουθείτο από ένα κλαμπ υποστηρικτών που αυτοαποκαλούνταν «OK Club», κατά την εκστρατεία του για επανεκλογή.

7. Ο Πύργος του Άιφελ ήταν να χτιστεί στη Βαρκελώνη

Ο σχεδιαστής του, Γκουστάβ Άιφελ είχε παρουσιάσει τα προσχέδια στις αρχές της Βαρκελώνης, αλλά τον απέρριψαν επειδή θεώρησαν το έργο πολύ άσχημο. Ως δεύτερη επιλογή του, το Παρίσι δέχτηκε να χρηματοδοτήσει το έργο, και από τότε η Βαρκελώνη χτυπά το κεφάλι της.

8. Τα διαβατήρια βγαίνουν σε 4 χρώματα, για συγκεκριμένο λόγο

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί δεν υπάρχει ένα πιο trendy ροζ διαβατήριο; Το σκεπτικό είναι επειδή οι περισσότερες χώρες προτιμούν τις σκούρες αποχρώσεις του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε, καθώς αυτά τα χρώματα φαίνονται πιο επίσημα, και αν λερωθούν, οι λεκέδες δεν είναι τόσο εμφανείς. Είναι το ίδιο σκεπτικό πίσω από το γιατί οι στρατιώτες φορούν χακί.

9. Η χλωρίνη έχει ημερομηνία λήξης

Δεν καταλαβαίνει από βακτήρια, αλλά ο χρόνος νικά τα πάντα. Και μάλιστα μένει φρέσκια για πολύ λιγότερο απ’ ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι. Η χλωρίνη οικιακής χρήσης έχει διάρκεια ζωής μόλις 6 μήνες.

10. Η πιο μικρή σιδηροδρομική διαδρομή κρατά μόλις ένα λεπτό

Από την αρχή ως το τέλος, εννοείται. Ο συντομότερος σιδηρόδρομος είναι αυτός του τραμ Fisherman’s Walk Cliff Railway που βρίσκεται στο Bournemouth της Αγγλίας και μεταφέρει τους επιβάτες από την παραλία προς το ύψωμα που τη χωρίζει από τον δρόμο. Σημειώνει ισοπαλία με αυτό του Angels Flight, που βρίσκεται στο Λος Άντζελες, με διαδρομές περίπου ενός λεπτού.