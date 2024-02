Ολυμπιακός: Και επίσημα εποχή Μεντιλίμπαρ στους ερυθρόλευκους

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ετσεμπαρία από τον Ολυμπιακό σήμερα το πρωί (11/2). Ο Ισπανός τεχνικός που παρακολούθησε τη χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ διαδέχεται στον πάγκο των ερυθρολεύκων των Κάρλος Καρβαλιάλ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ετσεμπαρία. Γεννημένος στις 14 Μαρτίου 1961, στην πόλη Zaldibar, ο Βάσκος τεχνικός αναλαμβάνει τον Θρύλο προερχόμενος από τη Σεβίλλη, με την οποία τον περασμένο Μάιο κατέκτησε το Europa League.

Έχει κοουτσάρει σε 468 παιχνίδια σε επίπεδο LaLiga, με θητεία σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Λεβάντε, Έιμπαρ, Αλαβές και Σεβίλλη.

Ο 63χρονος τεχνικός πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική στα τμήματα υποδομής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό αγώνα, το 2009.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Μεντιλίμπαρ.

🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! / We welcome our new Head Coach: José Luis Mendilibar!#Olympiacos #Welcome #Coach #Mendilibar #Spain #Greece #Piraeus pic.twitter.com/Oj1UGFrVlD

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 11, 2024