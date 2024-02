«Υπέρμετρη» βία του Ισραήλ στη Γάζα

«Υπέρμετρες» χαρακτήρισε τις βίαιες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας η αμερικανική κυβέρνηση, την ώρα που οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις στον πολιορκημένο θύλακα συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, που ολοκλήρωσε την Πέμπτη (9/2) την περιοδεία του στην Μέση Ανατολή εξέφρασε την αναγκαιότητα να κηρυχθεί ανακωχή και παρότρυνε το Ισραήλ να «προστατεύει» τους αμάχους. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος «καταστροφής» στη Ράφα και τόνισε πως δεν θα υποστηρίξει την επιχείρηση «χωρίς σοβαρό και αξιόπιστο σχεδιασμό» για τους αμάχους.

«Θεωρώ, όπως γνωρίζετε, ότι η ανταπόδοση στη Λωρίδα της Γάζας, είναι υπέρμετρη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επικρίνοντας – γεγονός εξαιρετικά σπάνιο- το Ισραήλ.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να αρχίσει να «προετοιμάζεται για έφοδο στη Ράφα» στα νότια της Γάζας και το σημείο από το οποίο περνούσε ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους και στο οποίο βρίσκονται στοιβαγμένοι 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν κρύβει πως τον «τρομάζει» η προοπτική χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα. «Μια τέτοια επιχείρηση θα επιδείνωνε εκθετικά αυτόν που είναι ήδη ανθρωπιστικός εφιάλτης, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφέρεια», τόνισε με ανάρτησή του στο X (του πρώην Twitter).

Half of Gaza’s population is now crammed into Rafah with nowhere to go.

Reports that the Israeli military intends to focus next on Rafah are alarming.

Such an action would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare with untold regional consequences.

— António Guterres (@antonioguterres) February 8, 2024