“Τον αγαπώ τον γιο μου, αλλά…”: Συγγνώμη από τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε συγγνώμη, αφού ο γιος του χλεύασε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Σουβαέλ είναι γιος μου και τον αγαπώ, αλλά χθες το βράδυ έκανε ένα σοβαρό λάθος με ένα tweet το οποίο αποδοκιμάζω έντονα», έγραψε ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με ανάρτησή στο Χ (πρώην twitter). «Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος φίλος μας και ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι φίλος του Ισραήλ», συνέχισε. Δεν υπάρχει χώρος για «υποτιμητικά» σχόλια, τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός.

🇮🇱 🇺🇸 BREAKING: BIDEN BRAIN DRAIN?

The son of Itamar Ben-Gvir, Israeli Minister of National Security, posted a tweet implying Joe Biden has Alzheimers–and then deleted it.

Ben Gvir was forced to apologize.

