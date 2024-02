Η πρώτη γονέας που κρίθηκε ένοχη για τα εγκλήματα του γιου της

Η Τζένιφερ Κράμπλει έγινε η πρώτη γονέας στις ΗΠΑ η οποία κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επειδή δεν κατάφερε να εμποδίσει τον γιο της να πραγματοποιήσει μακελειό σε σχολείο. Οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν ότι επέτρεψε από αμέλεια στον γιο της να έχει όπλο και ότι αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια. Ο σύζυγός της, Τζέιμς, δικάζεται ξεχωριστά με τις ίδιες κατηγορίες. Έχει δηλώσει αθώος. Ο γιος τους, σήμερα 17 ετών, εκτίει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία τεσσάρων συμμαθητών του στο Λύκειο της Οξφόρδης στο Μίσιγκαν στις 30 Νοεμβρίου 2021.

