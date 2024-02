Τζο Μπάιντεν γκάφα: Ποια λέξη ξέχασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Για τους λάθος λόγους έγινε viral για άλλη μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Μόλις λίγα 24ωρα μετά τη γκάφα του με τον Φρανσουά Μιτεράν – ισχυρίστηκε ότι μίλησε μαζί του μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ (τον μπέρδεψε με τον Μακρόν) ξέχασε το όνομα της Χαμάς. Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαινόταν χαμένος και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του. «Υπάρχει ένα κίνημα, και δεν θέλω, δεν θέλω, θέλω να προσέξω τα λόγια μου…», είπε όταν ρωτήθηκε για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, κοιτάζοντας ανέκφραστα. «Υπάρχει ένα κίνημα, υπάρχει… Μια απάντηση από τους ε…», είπε κάνοντας άλλη μία μεγάλη παύση.

«Υπάρχει μια απάντηση… από… τους αντιπάλους, αλλά…», συνέχισε με αποτέλεσμα να προκαλέσει αμηχανία στους δημοσιογράφους. Δευτερόλεπτα μετά κοίταξε προς τα αριστερά του ακούγοντας κάποιον από τους συνεργάτες του να του λέει το όνομα της Χαμάς. «Ναι, από τη Χαμάς, συγγνώμη…», τόνισε. Το στέλεχος των Δημοκρατικών Ντιν Μπένσον Φίλιπς – διεκδικεί το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές – έγραψε στα social media τα εξής: «Το 2016, ο Τζο Μπάιντεν πήρε τη λάθος απόφαση με το να μην είναι υποψήφιος και το 2024 παίρνει τη λάθος απόφαση με το να είναι υποψήφιος. Μου προκαλεί άγχος, αλλά κάποιος στην Ουάσιγκτον πρέπει να είναι ειλικρινής και να πει αυτό που γνωρίζει ολόκληρη η χώρα. Συγκρίνετε την παρουσία του στο συνέδριο του 2016 με τη σημερινή εικόνα, και μετά σκεφτείτε πως θα είναι 5 χρόνια στο μέλλον».

«Δέχομαι κριτική επειδή είμαι ειλικρινής και λέω δυνατά αυτά που ψιθυρίζονται. Θαυμάζω τον πρόεδρο μας. Τον ψήφισα και τον στήριξα στην εκλογή του. Επισκέφτηκε το σπίτι μου και ήταν υπέροχος με την οικογένειά μου, όπως και με τη χώρα μας. Αλλά ντροπή σε όλους εσάς που προσποιείστε ότι όλα είναι εντάξει. Μας οδηγείτε – και τον οδηγείτε – σε μια καταστροφή, και το ξέρετε καλά», συμπλήρωσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές εντός των Δημοκρατικών που ζητούν την απόσυρση του Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, ενώ υπάρχουν φήμες σύμφωνα με τις οποίες η Μισέλ Ομπάμα ενδιαφέρεται να είναι υποψήφια.

In 2016, Joe Biden made the wrong decision by not running, and in 2024 he’s making the wrong decision by running.

It gives me angst, but someone in Washington has to be honest and say what the entire country knows.

Compare him at the 2016 convention (link below) to yesterday,… https://t.co/tryzhi6fsV

— Dean Phillips (@deanbphillips) February 7, 2024