Σε ξενοδοχείο ο Χάρι την πρώτη του νύχτα στη Βρετανία – Πριγκιπικό χάσμα

Αγεφύρωτο φαίνεται να παραμένει το χάσμα μεταξύ του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του αδερφού του Χάρι. Παρόλο που Χάρι μάλλον θα δεχόταν ασμένως μια επανασύνδεση, πέρασε την πρώτη του νύχτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, γυρίζοντας από τις ΗΠΑ όταν πληροφορήθηκε για την ασθένεια του πατέρα του, σε ένα ξενοδοχείο. Επιπλέον, στην ατζέντα των δυο αδερφών δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση κατά τη διάρκεια της παραμονής του Χάρι στη Βρετανία. Πιστεύεται ότι ο Ουίλιαμ αυτή την περίοδο είναι επικεντρωμένος στη φροντίδα της συζύγου του Κέιτ, η οποία αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που έκανε στην κοιλιακή χώρα.

Πάντως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά για τον καρκίνο του πατέρα του βασιλιά Καρόλου σε φιλανθρωπικό γκαλά απόψε, καθώς επιστρέφει στα βασιλικά του καθήκοντα. Ο Ουίλιαμ αναμένεται επίσης να ευχαριστήσει ενδεχομένως τους ευεργέτες και να μιλήσει για όσα πέρασε η βασιλική οικογένεια τις τελευταίες ημέρες μετά τη διάγνωση του μονάρχη αλλά και την σοβαρή περιπέτεια που περνάει με την υγεία της η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον.

Συνάντηση Καρόλου-Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε χθες την πρώτη του συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον βασιλιά Κάρολο από το 2022 και σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Sun, Ματ Γουίλκινσον, αυτή η επανένωση πατέρα-γιου «διήρκεσε λιγότερο από 45 λεπτά». Ο δούκας του Σἀσεξ φωτογραφήθηκε να φτάνει στο Κλάρενς Χάουζ περίπου στις 15:15 (τοπική ώρα, 13:15 ώρα Ελλάδας), έχοντας οδηγηθεί κατευθείαν εκεί με αστυνομική συνοδεία μετά τη 11ωρη πτήση του από το Λος Άντζελες. Είναι η πρώτη φορά που ο Χάρι βλέπει τον πατέρα του μετά τη στέψη του πριν από εννέα μήνες. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα εθεάθησαν να χαιρετάνε τα πλήθη καθώς έφευγαν από την επίσημη κατοικία τους.

Η σχέση του βασιλιά με τον μικρότερο γιο του ήταν σοβαρά τεταμένη μετά την απόφαση του Χάρι να παραιτηθεί από τα βασιλικά αξιώματα το 2020 και να εκφράσει διάφορα παράπονα εναντίον της βασιλικής οικογένειας, σε μια σειρά συνεντεύξεων. Τα αμφιλεγόμενα απομνημονεύματα Spare, που έγραψε ο Χάρι, χάλασαν περαιτέρω τους δεσμούς του με τον πατέρα και τον αδερφό του, υποστηρίζοντας ότι ο Γουίλιαμ του επιτέθηκε σωματικά και ότι ο Βασιλιάς έβαλε τα δικά του συμφέροντα πάνω από αυτά του Χάρι και ζήλευε τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Ξένος

Ο Χάρι πάντως δεν πέρασε τη νύχτα σε καμία βασιλική κατοικία, με τον ίδιο να είναι ουσιαστικά άστεγος στο βρετανικό έδαφος, μετά την έξωση που του έγινε από το Frogmore Cottage πέρυσι. Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών ΜΜΕ, έμεινε σε πολυτελές ξενοδοχείο. Δεν αναμένεται να μείνει για πολύ στο Λονδίνο και πρόκειται να επιστρέψει στο σπίτι του στο Montecito στην Καλιφόρνια, όπου τον περιμένουν η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά του, Άρτσι, τεσσάρων ετών, και η Λίλιμπετ, δύο ετών.

Η θεραπεία

Στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ ο μονάρχης της Βρετανίας θα έχει τη βάση του κατά τη διάρκεια της θεραπείας του για τον καρκίνο. Πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι ο βασιλιάς θα περνούσε τώρα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην εξοχική του κατοικία, επιστρέφοντας στο Λονδίνο μόνο μία φορά την εβδομάδα για δουλειές και περαιτέρω θεραπεία. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι ο καρκίνος ανακαλύφθηκε κατά την πρόσφατη θεραπεία του για διόγκωση προστάτη. Ήταν ένα «ξεχωριστό θέμα» και όχι ο καρκίνος του προστάτη, σημείωσε. Το Παλάτι είπε ότι ο βασιλιάς ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» τη Δευτέρα.