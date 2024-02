Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 Παρίσι: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η Οργανωτική Επιτροπή

Στο στόχαστρο της γαλλικής δικαιοσύνης βρίσκεται η ηγεσία της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, έξι μόλις μήνες πριν από την έναρξή τους. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Τονί Εστανγκέ ερευνάται από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας σχετικά με τους όρους της αμοιβής του. Η αμοιβή του ανέρχεται σε 270.000 ευρώ τον χρόνο, όπως ορίστηκε το 2018, και, σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή, δεν έχει αυξηθεί έκτοτε.

Σημειώνεται πως ο μισθός του Εστανγκέ φέρεται να είναι χαμηλότερος από εκείνον που λάμβανε για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012 ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Σεμπάστιαν Κόου. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για την πρώτη φορά που η διοργάνωση των Ολυμπιακών του Παρισιού βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας. Τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο οι οικονομικοί εισαγγελείς μετέβησαν στα γραφεία της οργανωτικής επιτροπής, έπειτα από καταγγελίες για ευνοιοκρατία, σύγκρουση συμφερόντων και κακοδιαχείριση κονδυλίων στις αναθέσεις συμβάσεων. Έρευνες γίνονται και για άλλα τέσσερα ηγετικά στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής για τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, υπάρχουν υποψίες σχετικές με «σύγκρουση συμφερόντων», «ευνοιοκρατία» και «υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων», τόσο κατά την περίοδο που το Παρίσι ήταν υποψήφιο για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όσο και μετά.

