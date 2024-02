Έκλαψε στον Τοίχο των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ ο πρόεδρος της Αργεντινής

Με δάκρυα στα μάτια ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επισκέφθηκε τον Τοίχο των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, την Τρίτη. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Μιλέι έβαλε τα κλάματα μετά την προσευχή του και αγκάλιασε τον ραβίνο φίλο του Άξελ Βάνις, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρέσβης της Αργεντινής στο Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μιλέι κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ ανακοίνωσε στον πρόεδρο της χώρας, Χέρτζογκ, ότι θα προχωρήσει στη μεταφορά της πρεσβείας της Αργεντινής στην Ιερουσαλήμ. Άμεση ήταν η αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία χαρακτήρισε παραβίαση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και του διεθνούς δικαίου μια τέτοια κίνηση.

