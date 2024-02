Μητσοτάκης για Κάρολο: «Είναι ένας αληθινός φίλος της Ελλάδας»

«Ευχόμαστε στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά Κάρολο Γ ́ ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Είναι ένας αληθινός φίλος της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου». Αυτό το μήνυμα έστειλε μέσω X (πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος πάσχει από καρκίνο, όπως ανακοινώθηκε χθες από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Όσον αφορά στον τύπο του καρκίνου του Άγγλου μονάρχη, αυτός δεν έχει αποκαλυφθεί – δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη, αλλά ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θεραπείας του για διευρυμένο προστάτη, σύμφωνα με το BBC. Ο βασιλιάς ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» τη Δευτέρα και θα αναβάλει τα δημόσια καθήκοντα κατά τη διάρκειά τους, ανέφερε το παλάτι. Ο 75χρονος μονάρχης «παραμένει απόλυτα θετικός για τη θεραπεία του και προσβλέπει στην επιστροφή του σε πλήρη δημόσια καθήκοντα το συντομότερο δυνατό», προστίθεται. Δεν έγιναν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο του καρκίνου.

Wishing His Majesty King Charles III a swift and complete recovery. He is a true friend of Greece, and during these times our thoughts are with his family and the people of the United Kingdom.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2024