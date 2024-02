Η πιο σέξι γλώσσα στον πλανήτη – Ανατροπή στην κορυφή της λίστας

Σε μια απρόσμενη ανατροπή, τα ιταλικά εκτόπισαν τα γαλλικά από την κορυφή της λίστας με τις πιο ελκυστικές γλώσσες στον κόσμο, αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη μια νέα έρευνα της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών Babbel. 6.000 άνθρωποι από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία ρωτήθηκαν ποιες γλώσσες θεωρούνται ως «πιο σέξι», «πιο ρομαντικές» και «πιο παθιασμένες», με τα ιταλικά να έρχονται στην πρώτη θέση.

«Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της ιταλικής γλώσσας που μπορεί να συμβάλλουν στην ελκυστικότητά της», εξήγησε ο καθηγητής γλωσσών του Babbel Noël Wolf στη Daily Mail. «Η ομιλούμενη ιταλική γλώσσα μπορεί να δημιουργήσει μια μουσική ποιότητα, την οποία κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν γοητευτική και ελκυστική», συνέχισε ο Wolf. «Ορισμένα φωνητικά χαρακτηριστικά, όπως η κύλιση των ήχων “r”, μπορεί να είναι διακριτά στα ιταλικά, τα οποία για πολλούς θεωρούνται γοητευτικά ή ελκυστικά», ανέφερε ακόμη.

How attractive is YOUR accent? Study reveals the most popular cadences around the world – and some might surprise you https://t.co/Ls3EwFZPVs pic.twitter.com/ywnx02NDgx

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2024