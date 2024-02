Η σοκαριστική αντίδραση κληρονόμου για το γκέι ζευγάρι στο διπλανό τραπέζι

Ο 38χρονος κληρονόμος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ζάχαρης στην Αμερική ξυλοκόπησε τη σύντροφό του επειδή στο εστιατόριο που είχαν πάει, έτυχε να κάθεται στο διπλανό ένα ζευγάρι γκέι. Ο Alexander Nico Fanjul – η οικογένεια του οποίου έχει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ζάχαρης στις ΗΠΑ – συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα για τον άγριο ξυλοδαρμό της φίλης του. Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τη σύντροφό του σε μια κρίση οργής, επειδή εκνευρίστηκε που κάθονταν δίπλα σε ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων σε εστιατόριο της Φλόριντα. Η άτυχη γυναίκα είπε στην αστυνομία πως ήταν σίγουρη ότι θα την σκότωνε αν δεν έφταναν εγκαίρως για να τη σώσουν. Η αστυνομία δέχθηκε κλήση από ένα γείτονα του ζευγαριού, ο οποίος άκουσε τη γυναίκα να ουρλιάζει. Όταν έφτασαν στο σπίτι άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει: «Φύγε από πάνω μου!».

Florida sugar heir Alexander “Nico” Fanjul charged with felony domestic battery by strangulation, false imprisonment, robbery, and cocaine possession for allegedly beating girlfriend while “irate” about being seated near gay couple at Palm Beach steakhouse https://t.co/jwlHboEObc — Because Miami (@BecauseMiami) February 5, 2024

Βρήκαν τον κατηγορούμενο να στέκεται από πάνω της και εκείνη να είναι κουλουριασμένη στο πάτωμα σε αμυντική εμβρυακή στάση ενώ αιμορραγούσε στο πρόσωπο. Αφού κατάφεραν να απομακρύνουν τον Fanjul από τη γυναίκα, εκείνη είπε στην αστυνομία ότι έβγαινε μαζί του για ενάμιση χρόνο και ότι νωρίτερα είχαν βγει για φαγητό. Η γυναίκα στην προσπάθεια της να ξεφύγει από τα χέρια του έβγαλε το τηλέφωνό της για να καλέσει την αστυνομία αλλά δεν πρόλαβε καθώς ο Fanjul της το άρπαξε και της το έσπασε.

Sugar heir Alexander ‘Nico’ Fanjul arrested for strangulation, robbery https://t.co/jgfyP9PBIs pic.twitter.com/aCZ5Yrdx3o — Page Six (@PageSix) February 3, 2024

Τότε η γυναίκα άρχισε να φωνάζει βοήθεια

Ο Fanjul την έριξε στο έδαφος και την έσυρε με τη βία μέσα στο σπίτι. Όπως είπε το θύμα επιχείρησε να την πνίξει. Η αστυνομία σημείωσε στην έκθεσή της ότι παρατήρησε σημάδια γύρω από το λαιμό του θύματος και ίχνη αίματος στο πάτωμα. Οι αρχές είπαν ότι ψάχνοντας τα προσωπικά αντικείμενα του δράστη βρήκαν μέσε στο πορτοφόλι του ένα σακουλάκι που περιείχε κοκαΐνη. Το 2013, η πρωταγωνίστρια του The Real Housewives of New York City, Tinsley Mortimer, νοσηλεύτηκε για τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ έβγαινε με τον Fanjul

Ο Fanjul κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα στραγγαλισμού, παρενόχληση και κατοχή κοκαΐνης. Αφέθηκε ελεύθερος την Παρασκευή με εγγύηση 180.000 δολαρίων και ο δικηγόρος του δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Fanjul κατηγορείται για επίθεση. Το 2013, η πρωταγωνίστρια του The Real Housewives of New York City, Tinsley Mortimer, νοσηλεύτηκε για τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ έβγαινε με τον Fanjul.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το 2014 ο Fanjul φέρεται να προσπάθησε να πνίξει την Mortimer με μαξιλάρι και να της χτύπησε το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο. Ο ίδιος όπως και τώρα έτσι και τότε αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η ηθοποιός μιλώντας για την εμπειρία που έζησε είχε πει στη dailymail: «Από όλο αυτό έμαθα ότι πολύ πιο εύκολο να πέσεις σε μια κατάσταση όπως αυτή απ’ ό,τι νομίζεις. Μόλις βρεθείς σε αυτού του είδους τη σχέση, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Σίγουρα δεν ήμουν ο εαυτός μου κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου και μόνο μετά τη σύλληψή του μπόρεσα να ξεφύγω από εκείνον. Δόξα τω Θεώ».