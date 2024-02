Αδιανόητο: Οπαδός έβαλε το δάχτυλό του στα οπίσθια του Οκάμπος

Η Σεβίλλη ζήτησε από τη LaLiga να αναλάβει δράση καθώς ένας οπαδός άγγιξε «ακατάλληλα» τον Λούκας Οκάμπος κατά τη διάρκεια της νίκης της με 2-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, όπως ανακοίνωσε (6/2) ο ισπανικός σύλλογος. Το περιστατικό συνέβη στο 33ο λεπτό του χθεσινού (5/2) αγώνα, όταν ένας οπαδός έκανε άσεμνη χειρονομία αγγίζοντας τα οπίσθια του Οκάμπος, ενώ εκείνος ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα πλάγιο. Ο Αργεντινός άσος ενημέρωσε τον διαιτητή, αμέσως πριν συνεχίσει να παίζει. «Θα θέλαμε να καταγράψουμε την αποστροφή μας για το περιστατικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σεβίλλη. «Ο Λούκας Οκάμπος δέχθηκε μια άσεμνη και εντελώς ανάρμοστη χειρονομία από έναν οπαδό της γηπεδούχου ομάδας. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που περιγράφονται στους κανονισμούς για να αποφευχθεί η επανάληψη μιας τέτοιας συμπεριφοράς σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και το έχουμε εκφράσει απευθείας στη LaLiga».

🗣️ Ocampos on the incident with the Rayo fan: “I hope La Liga takes it seriously like it does racism. If it had happened in the women’s game, we know what would happen” pic.twitter.com/x9UWAF0dPM

