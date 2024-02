Θανατική ποινή για κατασκοπεία: Καταδικάστηκε Κινεζο-αυστραλός συγγραφέας

Στην εσχάτη των ποινών, δηλαδή, θανατική ποινή με αναστολή, καταδικάστηκε τη Δευτέρα (5/2) ο Κινεζο-αυστραλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός Γιανγκ Χενγκτζούν, από τις κινεζικές δικαστικές Αρχές, πέντε χρόνια μετά τη σύλληψή του για κατασκοπεία σε βάρος της Κίνας. Η είδηση αυτή σόκαρε την Αυστραλία, με την υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Πένι Γουόνγκ να καταγγέλλει την απόφαση σε ανακοίνωσή της και να επισημαίνει πως η θανατική ποινή μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη αν ο Γιανγκ δεν διαπράξει σοβαρά αδικήματα μέσα στην επόμενη διετία.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση η υπουργός αναφέρει ότι η ποινή συνιστά ωστόσο μια «σοκαριστική είδηση» για τον συγγραφέα, την οικογένειά του και τους υποστηρικτές του. «Έχουμε ζητήσει επίμονα να τηρηθούν οι βασικές προϋποθέσεις, η δίκαιη διαδικασία και η ανθρώπινη μεταχείριση για τον καθηγητή Γιανγκ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις νομικές υποχρεώσεις της Κίνας. Όλοι οι Αυστραλοί θέλουν να δουν τον δρα Γιανγκ να επανενώνεται με την οικογένειά του. Δεν θα υποχωρήσουμε στην προάσπιση του αιτήματός μας», είπε η Γουόνγκ και πρόσθεσε ότι η Καμπέρα κάλεσε τον πρεσβευτή της Κίνας.

#BREAKING: Australian writer and father Dr Yang Jun, who has been held in Chinese detention since 2019, has been sentenced to death.

The Australian government says it is appalled by the decision, which was handed down today. #9News

DETAILS: https://t.co/1SlXGlIOA9 pic.twitter.com/idwcCdZVBj

— 9News Sydney (@9NewsSyd) February 5, 2024