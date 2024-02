Η αθώα ερώτηση του Έλμο που προκάλεσε μέχρι και παρέμβαση του Μπάιντεν

Όλα ξεκίνησαν με μια αρκετά αθώα ερώτηση στο X (πρώην Twitter) από το δημοφιλές μάπετ της παιδικής εκπομπής «Sesame Street» (ή «Σουσάμι άνοιξε» όπως τη γνωρίσαμε στην Ελλάδα).

«Ο Έλμο απλά τσεκάρει! Πώς τα πάτε όλοι;».

Elmo is just checking in! How is everybody doing? — Elmo (@elmo) January 29, 2024

Κανείς δεν περίμενε ότι αμέσως μετά, η απόγνωση της ανθρωπότητας θα ξεχύνονταν από τις πύλες των social media τόσο γρήγορα…

Χιλιάδες κόσμου απάντησε στην ανάρτηση της κόκκινης μαριονέτας που διαβάστηκε πάνω από 172 εκατομμύρια φορές. Πρόκειται για έναν πραγματικό κατακλυσμό εκτόνωσης και εξομολόγησης τραυμάτων που ανέδειξε τον Έλμο στον de facto ψυχοθεραπευτή του παγκόσμιου Ίνερνετ.

«Κάθε πρωί, ανυπομονώ να ξαναπέσω για ύπνο. Κάθε Δευτέρα, ανυπομονώ να έρθει η Παρασκευή», έγραψε ένας χρήστης. «Κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, για μια ζωή».

«Έλμο υποφέρω από υπαρξιακό τρόμο», απάντησε ένας άλλος.

Μέχρι και διασημότητες συμμετείχαν. Η ηθοποιός Ρέιτσελ Ζέγκλερ έγραψε: «Αντιστέκομαι στην παρόρμηση να πω στον Elmo ότι είμαι κάπως λυπημένη».

resisting the urge to tell elmo that i am kinda sad https://t.co/v14zfojnnU — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) January 29, 2024

«Ήμασταν και καλύτερα, Elmo», έγραψε η Detroit Free Press, με αφορμή την ήττα των Detroit Lions από τους San Francisco 49ers στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Μακράν την καλύτερη απάντηση έδωσε ο ποιητής Χανίφ Αμπντουρακίμπ: «Έλμο, κάθε μέρα η άβυσσος μέσα στην οποία κοιτάμε αναθρέφει μια μοναδική φρίκη. Μια φρίκη που η φύση της ήταν αδιανόητη μέχρι τώρα. Η αναπόφευκτη καταστροφή μας, που κάποτε επιταχυνόταν σε χρόνια ή μήνες, τώρα επιταχύνεται σε ώρες, ακόμη και σε λεπτά».

Για να συμπληρώσει: «Ωστόσο, έφαγα ένα ωραίο γκρέιπφρουτ νωρίτερα, σε ευχαριστώ που ρώτησες».

Elmo each day the abyss we stare into grows a unique horror. one that was previously unfathomable in nature. our inevitable doom which once accelerated in years, or months, now accelerates in hours, even minutes. however I did have a good grapefruit earlier, thank you for asking https://t.co/svATFv7ek8 — Hanif Abdurraqib (@NifMuhammad) January 29, 2024

Μετά από όλα αυτά, ο Έλμο απάντησε: «Ουάου! Ο Έλμο χαίρεται που ρώτησε! Ο Έλμο έμαθε ότι είναι σημαντικό να ρωτάς έναν φίλο πώς τα πάει. Ο Έλμο θα σας ξανατσεκάρει σύντομα, φίλοι μου! Ο Έλμο σας αγαπάει».

Μέχρι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε παρέμβαση, συμφωνώντας με τον Έλμο: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι κάποιες μέρες να διώξεις τα σύννεφα και να φτάσεις σε πιο ηλιόλουστες μέρες. Ο φίλος μας ο Έλμο έχει δίκιο: Πρέπει να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε έναν γείτονα που έχει ανάγκη και, πάνω απ’ όλα, να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο, δεν είσαι ποτέ μόνος».

I know how hard it is some days to sweep the clouds away and get to sunnier days. Our friend Elmo is right: We have to be there for each other, offer our help to a neighbor in need, and above all else, ask for help when we need it. Even though it’s hard, you’re never alone. https://t.co/ffMJekbowo — President Biden (@POTUS) January 31, 2024

Ο επίσημος λογαριασμός της εκπομπής «Sesame Street» στο X μοιράστηκε έναν σύνδεσμο για βοήθεια σε θέματα ψυχικής υγείας. Η εκπομπή έχει ασχοληθεί με την ψυχική υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους σε βίντεο, podcasts και μαθήματα, στο παρελθόν, μέσω του εργαστηρίου Sesame Workshop, καθώς η αυτοκτονία έχει γίνει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας 10-14 ετών στις ΗΠΑ. «Σε ευχαριστούμε Έλμο που μας τσεκάρεις, υπενθυμίζοντάς μας να κάνουμε μια παύση και να επικεντρωθούμε για λίγο στο πώς αισθανόμαστε».

Μετά από όλα αυτά, υποθέτουμε ότι ο Έλμο θα μείνει για λίγο offline, μέχρι να συνέλθει.