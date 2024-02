«Στράβωσε» ο Μουρίνιο – Άφησε πίσω του το δώρο που του έκαναν οι παίκτες της Ρόμα

Ο Μουρίνιο δεν τα πήγε και τόσο καλά στη Ρόμα, με αποτέλεσμα να προκύψει το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών, πράγμα που ο «Special One» φαίνεται πως δεν πήρε και τόσο καλά. Χωρίς να έχει ειπωθεί ρητά, ο Μουρίνιο αισθάνεται προδομένος και από τους παίκτες της Ρόμα και καταφανώς το διαζύγιο δεν ήταν «βελούδινο» εν τέλει.

Αυτό φάνηκε και από το γεγονός, πως όταν ο Πορτογάλος τεχνικός όταν αποχώρησε από τους Ρωμαίους άφησε στο ντουλάπι του Πελεγκρίνι ένα δαχτυλίδι που του είχαν κάνει δώρο όλοι μαζί, μετά την κατάκτηση του Conference League.

According to Il Messaggero, Mourinho left the ring that was gifted to him by the team after the Conference League win at Trigoria, as he felt betrayed by the team and its players on the day of his sacking from Roma https://t.co/iMUqrI9E6w

— RomaPress (@ASRomaPress) February 5, 2024