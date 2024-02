Θάνατος Υπατίας – Παραλία: Έξαλλο το Twitter

Το βράδυ της Πέμπτης προβλήθηκε στην ΕΡΤ το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Η Παραλία», με την εξέλιξη να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους χρήστες του Twitter. Συγκεκριμένα, υπήρξε μια συγκλονιστική σκηνή, όπου η έγκυος Υπατία, την οποία υποδύεται η Δανάη Μιχαλάκη, σκοτώθηκε μετά από πυρά που δέχθηκε στην κοιλιά μαζί με τον πατέρα της, τον οποίο υποδύεται ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που ζήτησαν την άμεση επιστροφή της και εύχονται να αποδειχθεί ότι δεν σκοτώθηκε τελικά.

Ωστόσο, το spoiler έδωσαν στη συνέχεια οι συμπρωταγωνιστές της ηθοποιού αποχαιρετώντας την από τη σειρά, όπως ο Δημήτρης Μοθωναίος και η Γωγώ Καρτσάνα, λέγοντας τα καλύτερα για τη συνεργασία τους. Η ΕΡΤ είχε κρατήσει το spoiler του θανάτου της Υπατίας στην «Παραλία» κρυφό, κάτι που κρίθηκε αναγκαίο λόγω της εγκυμοσύνης της ηθοποιού, η οποία θα έφευγε κάποια στιγμή από τη σειρά, όπως συνέβη και με τη Γιούλικα Σκαφιδά για τον ίδιο λόγο.

«Τραγικό. Έγκυος να πεθαίνει από σφαίρα στην κοιλιά. Άσκοπη βία και πολύ κακό τέλος για πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν ξέραμε ότι βλέπουμε θρίλερ», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Τι μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτή; Με τσάκισε αυτή η σειρά. Το ζευγάρι Χάρη-Υπατία δεν το αγάπησα από την αρχή. Όσο πέρναγαν τα επεισόδια η αγάπη και η στοργή τους με κέρδισαν. Οι ηθοποιοί εξαιρετικοί, με μοναδική χημεία. Το άδοξο τέλος τους δεν το άξιζαν», σημείωσε ένας άλλος.

«Δεν έχω ξαναδεί τον Λογοθέτη να πεθαίνει σε σίριαλ και αυτό κάπως δεν μπορώ να το διαχειριστώ», αναφέρεται σε σχόλιο για το τελευταίο επεισόδιο.

«Δεν το δέχομαι αυτό το τέλος για την Πάτι και για την σχέση της με τον Χάρι. Καταλαβαίνω ότι η Δανάη έπρεπε να φύγει, αλλά σεναριακά μπορούσε να επιστρέψει στο φινάλε. Είναι το χειρότερο τέλος», τονίζει κάποιος άλλος.

Δείτε μερικά tweets με τις αντιδράσεις:

Σέβομαι απόλυτα ότι η Δαναη Μιχαλακη έπρεπε να φύγει για να γεννήσει αφού έτυχε εγκυμοσύνη στα μισά της σειρά αλλά σόρυ οι σεναριογράφοι έπρεπε να πυροβολήσουν την έγκυο στην κοιλιά; Δλδ who does that; Καλογυρισμένη η σκηνή αλλά το αποτέλεσμα δε χωνεύεται με τίποτα #hparalia

— NataliaAndrikopoulou (@nataliand) February 1, 2024