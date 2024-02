Μπλόκα αγροτών στην Ευρώπη 2024: Εξαπλώνεται ο «πυρετός των τρακτέρ»

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης υποχρεώνουν την ΕΕ αύριο να συζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής την κρίση που έχει ξεσπάσει στον κλάδο. Βέλγοι, αλλά και αγρότες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Πολωνία) έχουν ξεσηκωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, «την ασυνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών», τη συσσώρευση περίπλοκων περιβαλλοντικών κανόνων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τα χαμηλά εισοδήματά τους.

Στην μεγάλης κλίμακας διαδήλωση των Βρυξελλών έχουν δηλώσει συμμετοχή αγροτικά σωματεία από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των Βέλγων αγροτών. Αν και η αυριανή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορά κυρίως το ζήτημα της Ουκρανίας, στην ατζέντα θα μπει και η κρίση με τους αγρότες, οι οποίοι έχουν κλείσει μεγάλους εθνικούς δρόμους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Η «ντρίπλα» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τους αγρότες

Ενδεικτικό της ανησυχίας στους κόλπους των Βρυξελλών για τις μαζικές κινητοποιήσεις των αγροτών στις χώρες της ΕΕ είναι η «ντρίπλα» που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα, προτείνοντας να επιτραπεί στους αγρότες της ΕΕ να επωφεληθούν από παρεκκλίσεις για το 2024 από τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που τους υποχρεώνουν να διατηρούν ορισμένες περιοχές μη παραγωγικές. Η πρόταση της Επιτροπής, που εστάλη σήμερα στα κράτη-μέλη, παρέχει μια πρώτη συγκεκριμένη πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των αγροτών για το εισόδημα. Παράλληλα, απόψε η Κομισιόν έκανε έναν ακόμη ελιγμό: Δήλωσε ότι οι αγρότες εξαιρούνται και το 2024 από την υποχρεωτικότητα του μέτρου της αγρανάπαυσης. Έτσι οι παραγωγοί θα μπορούν να καλλιεργήσουν κανονικά εκτάσεις που εκ του κανονισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2023-2027) έπρεπε να μείνουν ακαλλιέργητες, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπήκαν στις Βρυξέλλες οι Βέλγοι αγρότες -Σε απόσταση αναπνοής από το κτίριο της ΕΕ

Εν όψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής, οι Βέλγοι αγρότες μπήκαν με εκατοντάδες τρακτέρ στις Βρυξέλλες, σε απόσταση αναπνοής από το κτίριο της ΕΕ. Οπως τονίζουν, θέλουν αύριο να στείλουν «ένα σαφές μήνυμα στους ηγέτες», να λάβουν σοβαρά τα αιτήματά τους.

Brussels tonight, where dozens of tractors – some predict up to 1000 – are rolling into the capital as part of recent European farmer protests pic.twitter.com/kbwlm8UM98 — Sophie Garratt (@SophGarratt) January 31, 2024

Τα πρώτα κονβόι τρακτέρ άρχισαν από απόψε το βράδυ να καταφθάνουν στις Βρυξέλλες με προορισμό την Ευρωπαϊκή Συνοικία, ενώ κάποια σημεία εξόδου και εισόδου της πόλης είναι ήδη κλειστά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη προς Πέμπτη, ορισμένοι από τους αγρότες θα εμποδίσουν ήδη την πρόσβαση στις Βρυξέλλες από τη 1:00 π.μ., δήλωσε στο πρακτορείο Belga ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέων Αγροτών (FJA), Φλοριάν Πονσελέ. Η πλειοψηφία των τρακτέρ αναμένεται να κατευθυνθεί γύρω στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στην πλατεία Σουμάν όπου βρίσκονται τα κτίρια της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και προς την πλατεία Λουξεμβούργου (Place du Luxembourg) έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα πραγματοποιηθούν συμβολικές δράσεις και ομιλίες.

Downtown Brussels right now. Hundreds of tractors heading to the EU for the farmer’s protests, some towing campers. #FarmersProtest2024 #Farmerprotest pic.twitter.com/yMrwH7sWRv — Jonathon Van Maren (@JVanMaren) January 31, 2024

Ο «γενικός αποκλεισμός» των Βρυξελλών

Ο «γενικός αποκλεισμός» των Βρυξελλών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FJA, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ωστόσο, οι πρόεδροι της FJA και της αγροτικής ομοσπονδίας Fugea προειδοποιούν ότι εάν οι αγρότες δεν κερδίσουν αυτά που ζητούν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, οι ενέργειές τους θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Εν τω μεταξύ οι αστυνομικές αρχές της πρωτεύουσας των Βρυξελλών προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία τόσο στο κέντρο όσο και στα περίχωρα της πόλης, και συνιστούν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα και να προτιμούν το μετρό ως μέσο μαζικής μεταφοράς. Οι Βέλγοι αγρότες απέκλεισαν την πρόσβαση σε δρόμους προς το λιμάνι Ζεεμπρούγκε για άλλη μία ημέρα. Ένας διοργανωτής των κινητοποιήσεων είπε πως περισσότερα από 100 τρακτέρ συμμετέχουν στον αποκλεισμό.

Εκπρόσωπος Τύπου του λιμανιού της Αμβέρσας είπε πως αγρότες έχουν επίσης ξεκινήσει να εμποδίζουν φορτηγά κατά την είσοδο και έξοδό τους από το λιμάνι της Αμβέρσας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Μπλόκο έχει επιπλέον στηθεί σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο Βέλγιο.

Ιταλία: Αγρότες έστησαν μπλόκο σε διόδια έξω από την πόλη Μπρέσια

Περίπου εβδομήντα Ιταλοί αγρότες με τα τρακτέρ τους έστησαν σήμερα (31/1) μπλόκο στα διόδια έξω από την πόλη Μπρέσια, στη βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας. Διαμαρτύρονται κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα, αλλά και της στάσης μεγάλων ιταλικών γεωργικών ενώσεων, διότι θεωρούν ότι δεν κινήθηκαν έγκαιρα προς υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων τους. Κύριες διεκδικήσεις των Ιταλών αγροτών, στη φάση αυτή, είναι η αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων τους και η μείωση της γραφειοκρατίας. Για αρκετή ώρα η κίνηση παρέλυσε σε όλη την νότια περιοχή της πόλης της Μπρέσια. Πριν από λίγο η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια κατέστη και πάλι δυνατή, αλλά οι διαδηλωτές ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες.

Στην Ιταλία, αγρότες απέκλεισαν επίσης την κυκλοφορία με εκατοντάδες τρακτέρ σε εισόδους και εξόδους αυτοκινητόδρομων κοντά στο Μιλάνο, στην Τοσκάνη και σε άλλες περιοχές τις τελευταίες ημέρες.

Germany 🇩🇪

Netherlands 🇳🇱

Poland 🇵🇱

France 🇫🇷

Romania 🇷🇴

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

And now Italy 🇮🇹 Farmers across Europe are rising against governments. They have had enough of being undermined and hit with net zero restrictions. Farmers feed us. Support them. pic.twitter.com/CSKWLzMQ0n — James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 24, 2024

Γαλλία: Ο Μακρόν έβγαλε τεθωρακισμένα

Στη Γαλλία η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών κλιμακώνεται, με τους αγρότες να έχουν αποκλείσει βασικούς αυτοκινητόδρομους και είναι αποφασισμένοι να μπουν στο κέντρο του Παρισιού. Οι κινητοποιήσεις τους έχουν επηρεάσει και χώρες με τις οποίες συνορεύουν (Βέλγιο, Ισπανία), με την κυβέρνηση να έχει βγάλει στους δρόμους τεθωρακισμένα, προκειμένου να προστατεύσει μια αγορά τροφίμων στο Παρίσι. Ορισμένοι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην αγορά, με την αστυνομία να προχωρά σε 79 προσαγωγές για παρεμπόδιση κυκλοφορίας, με 15 να μετατρέπονται σε συλλήψεις. Οι κινητοποιήσεις ωστόσο θα συνεχιστούν, και αύριο αναμένεται να αυξηθούν και οι αστυνομικές δυνάμεις στο Παρίσι.

Πάντως, η κοινή γνώμη είναι ξεκάθαρα με το μέρος των αγροτών, αφού σε δημοσκόπηση το 79% λέει πως πρέπει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Δίπλα στους αγρότες είναι και τα… παιδιά τους, τα οποία βγήκαν με παιδικά τρακτέρ και πλακάτ στο Στρασβούργο, για να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουν.

🇫🇷👏 France – This is Beautiful Parents in Strasbourg take to the streets with their children riding toy Tractors to show support & solidarity with the French Farmers who are going toe to toe with the French Tyrannical Government. pic.twitter.com/gtU4mmRLJ5 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 31, 2024

Στους δρόμους Ισπανοί, Βέλγοι και Γερμανοί αγρότες

Οι Ισπανοί βγήκαν επίσης στους δρόμους, σε μια προσπάθεια να πιέσουν την κυβέρνηση να χαλαρώσει τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να τους προστατεύσουν από τα αυξανόμενα κόστη και τις φθηνές εισαγωγές. Στη Γερμανία τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας ήταν έντονες. Στο Αμβούργο πάνω από 1.500 τρακτέρ απέκλεισαν το λιμάνι, προκαλώντας χάος στην περιοχή. Κεντρικό αίτημα των αγροτών στη χώρα παραμένει η απόσυρση της απόφασης για κατάργηση της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου.

Σε μπλόκο ο Μητσοτάκης στη Βόνιτσα

Στην Ελλάδα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρέθηκε στη Βόνιτσα για τα εγκαίνια του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία, πήγε στο μπλόκο των αγροτών, και συνομίλησε μαζί τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού άκουσε τα αιτήματα των αγροτών, τους είπε «ούτε γκαρσόνια θα γίνετε ούτε θα φύγετε στη Γερμανία», απαντώντας στην τελευταία αιχμή του εκπροσώπου των αγροτών, ο οποίος, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, είπε «αν υπάρχει σχέδιο, να μας το πείτε, να κάνουμε και εμείς κουμάντο, ή να γίνουμε γκαρσόνια ή να φύγουμε για τη Γερμανία».

Στους δρόμους τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Οι αγρότες του κάμπου έκαναν «παρέλαση» με τα τρακτέρ μέσα στην πόλη της Καρδίτσας κορνάροντας και με αναμμένα τα φώτα Νωρίτερα, το μεσημέρι, σε συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Καρδίτσας-Τρικάλων για 40-45 λεπτά προχώρησαν λίγο μετά τις 13:30 αγρότες από το Αγναντερό, τα Μεγάλα Καλύβια και το Γλίνο Τρικάλων, οι οποίοι έχουν βγάλει τα αγροτικά τους μηχανήματα στο συγκεκριμένο σημείο, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αιτήματα του μπλόκου των αγροτών στην Καρδίτσα είναι κοινά με τα αιτήματα των άλλων μπλόκων που έχουν στηθεί στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας και έχουν να κάνουν με την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους, τη μείωση του κόστους παραγωγής με θέσπιση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και φθηνό αγροτικό ρεύμα, αλλά και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για να μην επαναληφθεί η καταστροφή που βίωσαν χάνοντας την παραγωγή και τα ζώα τους.