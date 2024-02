Μπακς – Μπλειζερς: Ήττα – σοκ για την ομάδα του Αντετοκούνμπο

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ επέστρεψε στο Πόρτλαντ, για πρώτη φορά ως αντίπαλος, έτυχε υποδοχής ήρωα και επιχείρησε να… πληγώσει την ομάδα που τον καθιέρωσε στο ΝΒΑ. Το τελικό αποτέλεσμα απέδειξε το ακριβώς αντίθετο, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν την ήττα (119-116), με τον Ντοκ Ρίβερς να αναζητεί την πρώτη νίκη στον πάγκο της νέας του ομάδας. Οι Μπλέιζερς θεωρούνται μία από τις χειρότερες ομάδες στη λίγκα τη φετινή σεζόν, ωστόσο φρόντισαν να δείξει στους Μπακς και τον Λίλαρντ ότι υπάρχει… ζωή στον «πλανήτη Πόρτλαντ». Χτυπώντας στην αμυντική αδυναμία των Μπακς. Χάρη σε αυτή μπήκε το πιο κρίσιμο καλάθι του αγώνα, ένα φλόουτερ του Άνφερνι Σάιμονς (24π.) στα τελευταία δεύτερα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το ματς με 27 πόντους (10/14 διπ., 0/2 τριπ., 7/11 βολές), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 6 λάθη σε 37:46, ο Λίλαρντ πρόσθεσε 25 πόντους, αλλά με 6/10 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 4/4 βολές (7 ασίστ), ενώ ο Κρις Μίντλετον σημείωσε 21 πόντους και ο Μπρουκ Λόπεζ 19. Για τους Μπλέιζερς, εκτός του Σάιμονς, ο Ντεάντρε Έιτον είχε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και ο Τζέραμι Γκραντ 18.

Damian Lillard receives an ovation from Rip City in his return to Portland ❤️👏

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν ξεπέρασε τους 8 πόντους υπέρ των Μπακς και τους 10 για τους Μπλέιζερς. Μάλιστα, η τελευταία δημιουργήθηκε στο τέλος της 3ης και στην αρχή της 4ης περιόδου, όταν το Μιλγουόκι έκανε έξι (!) συνεχόμενα λάθη (τα τρία από τον Αντετοκούνμπο, δύο από τον Λιλαρντ). Από εκείνο το σημείο και μετά οι Μπακς βελτιώθηκαν – και μετά από ένα γκολ-φάουλ του Αντετοκούνμπο – και την επιμονή του Μπρουκ Λόπεζ, μείωσαν στον πόντο 113-112. Ο Γιάννης έγινε πρωταγωνιστής στην άμυνα. Σταμάτησε τον Έιτον στην προσπάθειά του να καρφώσει με άλει ουπ, θυμίζοντας το επικό μπλοκ στους τελικούς των Μπακς με τους Σανς και η άμυνα έδωσε ενέργεια στην επίθεση: Ο Λίλαρντ έκανε το 115-114 και ο Αντετοκούνμπο, με κάρφωμα (έπειτα από κλέψιμο), άλλαξε χέρια στο προβάδισμα.

Στα 18 δεύτερα ο Άνφερνι Σάιμονς, με ατομική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 117-116. Ο Λόπεζ πήρε την κρίσιμη επίθεση, αλλά αστόχησε σε τρίποντο και οι Μπλέιζερς οδηγήθηκαν στις βολές με τον Γκραντ για το 119-116. Ήταν σειρά του Αντετοκούνμπο να οδηγηθεί στις βολές, με 2 δεύτερα να απομένουν. Αστόχησε στο ζευγάρι (στη δεύτερη επίτηδες για τη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ) και η νίκη κατέληξε στα χέρια των Μπλέιζερς. Τα δωδεκάλεπτα: 37-38, 67-65, 96-91, 119-116.

DAME SLAMS IT IN THE CLUTCH TO CUT THE DEFICIT TO 1 WITH 1 MINUTE LEFT!

Trail Blazers-Bucks | LIVE on ESPN pic.twitter.com/g7EyuiRI5a

— NBA (@NBA) February 1, 2024