Τέιλορ Σουίφτ – εκλογές ΗΠΑ 2024: “Πόλεμος” Μπάιντεν – Τραμπ για την στήριξη της τραγουδίστριας

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα επιτελεία του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2024 για τα μάτια της Τέιλορ Σουίφτ. Η τραγουδίστρια με τα εκατομμύρια θαυμαστές και ακολούθους στα social media που ασκεί μεγάλη επιρροή δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ποιον υποψήφιο θα στηρίξει. Στις προηγούμενες εκλογές είχε ταχθεί ανοικτά υπέρ του Μπάιντεν ενώ ένα και μόνο κάλεσμά της οδήγησε χιλιάδες νέους να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν.

Μάλιστα στο επιτελείο του νυν προέδρου σύμφωνα με τους New York Times που θέλουν την σταρ να τον στηρίξει εκ νέου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει το παρών σε συναυλία της στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras. Την ίδια στιγμή στελέχη του στρατοπέδου Τραμπ τη συμβουλεύουν να «μείνει έξω από την πολιτική» ή υπονοούν ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Αμερική.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσκόπηση που διεξήχθη από την Redfield & Wilton Strategies διαπίστωσε ότι το 18% των ψηφοφόρων λένε ότι είναι «πιο πιθανό» ή «σημαντικά πιο πιθανό» να ψηφίσουν έναν υποψήφιο που υποστηρίζεται από τη Σουίφτ. Η δημοσκόπηση διεξήχθη στις αρχές Ιανουαρίου και ρώτησε 1.500 άτομα με δικαίωμα ψήφου. Περίπου το 45% εξ’ αυτών είπαν ότι είναι θαυμαστές της Tέιλορ Σουίφτ. Οι νεότεροι είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο ανάλογα με την επιλογή του καλλιτέχνη. Τον περασμένο μήνα, η εξαιρετικά δημοφιλής περιοδεία της Eras έγινε η πρώτη περιοδεία που ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η ποπ σταρ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time για το 2023.

As the United States approaches the presidential elections to choose the next occupant of the White House, Democrats are seeking the endorsement of Taylor Swift to boost Joe Biden’s campaign https://t.co/c4SiWG9LHW #EEUU 🇺🇸 by @oririvas91

