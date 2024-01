Τετραήμερη εργασία Γερμανία 2024: 45 εταιρείες ξεκινούν πείραμα

Με την έλλειψη εργατικού δυναμικού να ασκεί πρόσθετη πίεση στην υποτονική οικονομία της ατμομηχανής της ευρωζώνης δεκάδες εταιρείες στη Γερμανία ετοιμάζονται να μετάσχουν σε ένα πείραμα τετραήμερης εργασίας. Από την πρώτη Φεβρουαρίου και για τους επόμενους έξι μήνες 45 εταιρείες θα δίνουν ένα έξτρα ρεπό την εβδομάδα σε εκατοντάδες υπαλλήλους χωρίς να μειώσουν τις αποδοχές τους. Στόχος του πειράματος – που έχει οφέλη και για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη DW- είναι να διαπιστώσει κατά πόσον έχουν δίκιο τα συνδικάτα ότι η τετραήμερη εργασία θα αυξήσει την παραγωγικότητα ενός πιο υγιούς και ευτυχισμένου προσωπικού, μεταδίδει το Bloomberg.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι τέτοιες επενδύσεις σε “νέα εργασία” αποδίδουν, επειδή αυξάνουν την ευημερία και το κίνητρο και ως εκ τούτου την αποτελεσματικότητα. Η τετραήμερη εργασία, αν αποδώσει, δεν θα μας κοστίσει τίποτε μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Σέρεν Φρίκε, συνιδρυτής της Sodidsense, μιας εκ των γερμανικών εταιρειών που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Το εγχείρημα αυτό -μετά από ανάλογο τον περασμένο Σεπτέμβριο – υπογραμμίζει μια ευρύτερη αλλαγή, που λαμβάνει χώρα στην αγορά εργασίας της Γερμανίας, όπου η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ασκεί πίεση στις εταιρείες. Η έλλειψη αυτή – σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό – ενθάρρυνε τους εργαζομένους σε διάφορους κλάδους να διεκδικήσουν αυξήσεις μισθών – όπως οι μηχανοδηγοί των γερμανικών σιδηροδρόμων που απεργούν τα τελευταία 24ωρα – και να διατηρήσουν την ευελιξία και την ανεξαρτησία, που κέρδισαν στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Μολονότι το προσωπικό θα εργάζεται λιγότερες ώρες κατά τη διάρκεια του πειράματος με την ίδια αμοιβή, η παραγωγή του θα πρέπει να παραμείνει σταθερή – ή ακόμη και να αυξηθεί, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία 4 Day Week Global με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ηγείται του πιλοτικού αυτού πρότζεκτ. Πέραν της ώθησης αυτής στην παραγωγικότητα, οι εταιρείες αναμένεται επίσης να επωφεληθούν από τη μείωση των κοστοβόρων απουσιών εργαζομένων λόγω άγχους, ασθενειών και εξουθένωσης. Ο μέσος όρος 21,3 ημερών που οι Γερμανοί ήταν ανίκανοι να εργαστούν το 2022 σήμανε απώλεια 207 δισεκατομμυρίων ευρώ σε προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Οι υποστηρικτές της τετραήμερης εβδομάδας υποστηρίζουν επίσης ότι το πείραμα της τετραήμερης εργασίας θα μπορούσε να προσελκύσει αναξιοποίητες δυνατότητες στην αγορά εργασίας στη Γερμανία – μια χώρα που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης στην ΕΕ, επίσης μεταξύ των γυναικών, σύμφωνα με τη Eurostat. Ενώ η Γερμανία έχει μακράν τη μεγαλύτερη οικονομική παραγωγή στην Ευρώπη, η έλλειψη επενδύσεων στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση έχει εγείρει εμπόδια στα κέρδη παραγωγικότητας. Χωρίς βελτιώσεις σε αυτούς τους τομείς, είναι απίθανο οι Γερμανοί εργαζόμενοι να δουν σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας απλώς μειώνοντας τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τον Ένζο Βέμπερ, οικονομολόγο στο Ινστιτούτο Έρευνας Αγοράς Εργασίας στη Νυρεμβέργη. Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, μέλος του φιλικού προς τις επιχειρήσεις κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) έχει ασκήσει πιο έντονη κριτική για την τετραήμερη εργασία, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της θα απειλήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη γερμανική ευημερία.

Ωστόσο, προηγούμενα πειράματα τετραήμερης εργασίας στις ΗΠΑ και τον Καναδά δείχνουν ότι είναι πιθανά τα κέρδη, σύμφωνα με το “4 Day Week Global”. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε τέτοια πειράματα, ανέφεραν βελτίωση της σωματικής και ψυχικής της υγείας και μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Μετά τα πειράματα, καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν σχεδίαζε να επιστρέψει σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας . Ένα πρόγραμμα τετραήμερης απασχόλησης στη Βρετανία – το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα με 61 συμμετέχουσες εταιρείες – παρουσίασε παρόμοια κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 65% στις ημέρες ασθενείας. Στην Πορτογαλία, τα επίπεδα άγχους και τα προβλήματα ύπνου μειώθηκαν κατά περίπου 20%. Οι γερμανικές εταιρείες ελπίζουν σε παρόμοια κέρδη και ορισμένοι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο πείραμα σχεδιάζουν να παράσχουν δείγματα μαλλιών και δεδομένα από smartwatch για να παρακολουθούν τα επίπεδα άγχους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το Βέλγιο έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κατέστησε προαιρετική την τετραήμερη εργασία το 2022, αν και οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες πρέπει να παραμείνουν οι ίδιες με την πενθήμερη εργασία. Η Ιαπωνία έχει ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μικρότερες εβδομάδες εργασίας με την ελπίδα ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν το χρόνο για να ξοδέψουν χρήματα και να κάνουν παιδιά, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού.

