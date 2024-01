Αλυσίδα σούπερ μάρκετ υιοθετεί τα slow checkouts για τους μοναχικούς ηλικιωμένους πελάτες

Στην Ολλανδία (όπως και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο), περίπου το 50% των ηλικιωμένων ατόμων 55 ετών και άνω, αισθάνονται έντονη μοναξιά, γεγονός που έδωσε στην Ολλανδική κυβέρνηση το έναυσμα για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της μοναξιάς. Αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης που ξεκίνησε περίπου 1,5 χρόνο πριν, ενέπνευσε μια ολλανδική τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, να ξεκινήσει, σε καταστήματά της δύο πολύ δημοφιλείς πρωτοβουλίες, που εξελίχθηκαν σε παράδειγμα καλής πρακτικής προς μίμηση, τα All Together Coffee Corners και τα Chat Checkout. Τα Chat Checkout είναι ιδιαίτερα ταμεία, που δίνουν τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους πελάτες του σούπερ μάρκετ να συνομιλούν με τους ταμίες.

Here’s a great Dutch innovation. The ‘kletskassa’, a supermarket checkout line where the cashier will have a friendly chat with you if you like. Not everyone wants to get in and out so fast, some customers are lonely. And if you’re in a rush, choose another line. #lowtechsolution pic.twitter.com/gzzTDIigpo

