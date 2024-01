Μιλουτίνοφ τραυματισμός: Εκτός για δύο μήνες

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τους «ερυθρόλευκους» να ενημερώνουν ότι όλα κύλησαν ομαλά και δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, η επιστροφή του στα παρκέ υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες, γεγονός που υποχρεώσε τον Ολυμπιακό να προχωρήσει στην απόκτηση του Μόουζες Ράιτ.

Σήμερα (27/01) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε στο @OmilosIatrikou από τον γιατρό της ομάδας μας, Θεοφάνη Τσαβίση, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός.

💪🏾 Get Well soon Nikola!

