Κλοπ αποχώρηση από Λίβερπουλ: Αποθέωση από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο άνθρωπος που έφερε το πρωτάθλημα στο Άνφιλντ τη σεζόν 2019/20 ύστερα από 30 χρόνια ενημέρωσε πως στο τέλος της σεζόν, θα χωρίσουν οι δρόμοι του με τη Λίβερπουλ.

Με τον Γερμανό κόουτς στον πάγκο της, η ομάδα του Μέρσισαϊντ έφτασε και στην κορυφή του Champions League τη σεζόν 2018/19 και δικαίως θεωρείται ο αναμορφωτής του συλλόγου.

Με ένα βίντεο δύο λεπτών, ο Κλοπ ανακοίνωσε την απόφαση του μέσα από τους λογαριασμούς της Λίβερπουλ στα social media και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ως μέτοχος των Reds, αποθέωσε τον Γερμανό.

«Σε ευχαριστώ για όλα και ακόμα περισσότερα! Είσαι τεράστιος προπονητής και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Το πιο σημαντικό, You’ll Never Walk Alone. Θα λείψεις στους Reds» ήταν το μήνυμα του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ.

THANK YOU FOR EVERYTHING AND MORE!! You are one helluva manager and you’ll never be forgotten and more importantly YOU’LL NEVER WALK ALONE!! The Reds will miss you!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🔴🔴❤️https://t.co/owGsPKjxwu

— LeBron James (@KingJames) January 26, 2024