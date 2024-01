Καύσωνας Ισπανία 2024: Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα

Θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισπανία, η οποία πλήττεται από ένα κύμα ζέστης που παραπέμπει στις αρχές του καλοκαιριού, εν μέσω Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Aemet, η οποία εκφράζει την ανησυχία της μπροστά σε αυτήν την «ανωμαλία». Σύμφωνα με την Aemet, τα θερμόμετρα έδειξαν 29,5 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στην περιφέρεια της Βαλένθια (ανατολικά), 28,5 βαθμούς Κελσίου στη Μούρθια (νοτιοανατολικά) και 27,8 βαθμούς Κελσίου κοντά στη Μάλαγα, στο νότιο τμήμα της Ανδαλουσίας.

Πολλά τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος «έφθασε ή ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου» σε «σχεδόν 400 μετεωρολογικούς σταθμούς» της χώρας, ήτοι σε σχεδόν 1 στους 2, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρούμπεν ντελ Κάμπο. Στον μικρό σταθμό του σκι Puerto de Navacerrada, ο οποίος βρίσκεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σε υψόμετρο 1.900 μέτρων, ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

🌡 Thirty-degree heat wave in #Spain. A new #European record has been set.

At the #weather station in the Spanish municipality of Gabarda (Valencia), the thermometer rose to +30.7°C, which is a new absolute maximum in #January for the entire European continent

#GlobalCrisis pic.twitter.com/dRFhb5jJjN

— Alex Terry (@AlexTerry333) January 25, 2024