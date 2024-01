Τζόκοβιτς – Σίνερ Australian Open: Εκτός τελικού Grand Slam ο Νο1 τενίστας

Την Κυριακή (28/1) θα υπάρχει νέος πρωταθλητής στο Australian Open, o εκπληκτικός Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον κάτοχο του τίτλου Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-1, 6-2μ 6-7(6), 6-3 και ο 22χρονος Ιταλός προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Grand Slam. Ο Τζόκοβιτς στις 10 προηγούμενες φορές που έπαιξε ημιτελικό στο Australian Open, κατέκτησε και τον τίτλο. Όμως αυτό το σερί σταμάτησε ο Γιάνικ Σίνερ, που έγινε ο πρώτος Ιταλός που προκρίνεται στον τελικό του Australian Open και εκεί θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ντανίλ Μεντβέντεφ ή Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με το δικό τους ραντεβού να ξεκινά στις 10:30.

O Σίνερ ήταν εντυπωσιακός στα δύο πρώτα σετ, απέναντι στον Τζόκοβιτς που υπέπεσε σε 15 αβίαστα λάθη στο 1ο και άλλα 14 στο 2ο. Ο 22χρονος Ιταλός πετυχαίνοντας break στην πρώτη ευκαιρία στο 2ο game και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε 3-0. Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε έσωσε νέο break και πήρε το 4ο game (3-1), το μοναδικό στο σετ. Ο Σίνερ με νέο break έφθασε στο 5-1 και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-1 σε 35 λεπτά. Ίδια η εικόνα και στο 2ο σετ, ο Τζόκοβιτς κατέκτησε το εναρκτήριο game, o Σίνερ έχοντας μεγάλη αποτελεσματικότητα στους break points (2/3 στο σετ), προσπέρασε με 2-1 και με love game έφθασε στο 3-1. Ο Τζόκοβιτς στην τελευταία του αναλαμπή στο σετ μείωσε σε 3-2, ο Σίνερ με νέο αλάνθαστο game έκανε το 4-2. Ακολούθησε νέο break από τον Ιταλό, που έφθασε στην κατάκτηση και του 2ου σετ με 6-2 σε 38 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς μπροστά στο φάσμα του αποκλεισμού, ανασυντάχθηκε. Απέφυγε break στο 1ο game (30-40), ο Σίνερ με love game ισοφάρισε σε 1-1 και χωρίς να υπάρξει άλλη περίπτωση για break το σετ πήγε στο 6-6 και οδηγήθηκε στο tie break. O Τζόκοβιτς προηγήθηκε 2-1 και 4-2, ο Σίνερ μείωσε σε 4-3 και με δυο σερί πόντων στο σερβίς του Τζόκοβιτς πήρε το πλεονέκτημα (5-4). Μίνι break από τον Σέρβο για το 5-5, όμως ο Σίνερ έφθασε στο 6-5 και σε match point. O Tζόκοβιτς έχοντας το σερβίς ισοφάρισε σε 6-6, μετά βρήκε το δικό του set point και με νέο mini break ο Σέρβος πήρε το σετ με 7-6(6), μένοντας ζωντανός στον ημιτελικό.

Ο Τζόκοβιτς άντεξε στο 2ο game, όταν ο Σίνερ είχε τρία break points (15-40, αβαντάζ), και ισοφάρισε σε 1-1. Όμως ο Σίνερ είχε νέα ευκαιρία στο 4ο game. Aπό το 40-0 ισοφάρισε 40-40, με διπλό λάθος του Τζόκοβιτς βρήκε break point και το εκμεταλλεύτηκε για το 3-1. Ο Σίνερ είχε απαντήσεις στις περιπτώσεις που ο Τζόκοβιτς έφερε το 5ο game σε δύο περιπτώσεις στην ισοπαλία, ξεφεύγοντας με 4-1 και με love game έφθασε στο 5-2. O Tζόκοβιτς με love game μείωσε σε 5-3, όμως ο Σίνερ στο 9ο game έφθασε σε νέο match point (40-30) και τελείωσε το σετ με 6-3 και μαζί τον ημιτελικό, για μια από τις πιο λαμπρές νίκες στην καριέρα του.

“This is one of the worst Grand Slam matches I’ve ever played!”

