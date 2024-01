Γιούργκεν Κλοπ – αποχώρηση από Λίβερπουλ: Ανακοίνωσε ότι φεύγει στο τέλος της σεζόν

«Βόμβα» στην Premier League, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε γνωστό ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, στο τέλος της σεζόν. Ο 56χρονος Γερμανός προπονητής, έκανε την ανακοίνωσή του με ένα βίντεο στα social media της Λίβερπουλ, το πρωί της Παρασκευής. Όπως αναφέρει το «The Athletic», ο Γερμανός προπονητής ήρθε στη Λίβερπουλ το 2015 και έχει κατακτήσει μια Premier League, ένα Champions League, ένα FA Cup και ένα League Cup, ένα αγγλικό Super Cup, ένα ευρωπαϊκό Super Cup και το παγκόσμιο κύπελλο Συλλόγων, με την ομάδα του Μέρσεισαϊντ.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

«Μπορώ να καταλάβω ότι είναι ένα σοκ για πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή, όταν το ακούς για πρώτη φορά, αλλά προφανώς μπορώ να το εξηγήσω – ή τουλάχιστον να προσπαθήσω να το εξηγήσω», δήλωσε ο Κλοπ.

«Αγαπώ απολύτως τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο, αγαπώ τα πάντα στην πόλη, αγαπώ τα πάντα στους οπαδούς μας, αγαπώ την ομάδα, αγαπώ το προσωπικό. Αγαπώ τα πάντα. Αλλά το ότι εξακολουθώ να παίρνω αυτή την απόφαση, σας δείχνει ότι είμαι πεπεισμένος ότι είναι αυτή που πρέπει να πάρω. Είναι ότι έχω, πώς να το πω, ξεμείνει από ενέργεια. Προφανώς, το ήξερα ήδη από καιρό ότι θα πρέπει να το ανακοινώσω κάποια στιγμή, αλλά είμαι απολύτως καλά τώρα. Ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Μετά από τα χρόνια που περάσαμε μαζί και μετά από όλο το χρόνο που περάσαμε μαζί και μετά από όλα όσα περάσαμε μαζί, ο σεβασμός για σας μεγάλωσε, η αγάπη για σας μεγάλωσε και το λιγότερο που σας οφείλω είναι η αλήθεια – και αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε ο 56χρονος προπονητής της Λίβερπουλ.

«Θα φύγω από το κλαμπ στο τέλος της σεζόν. Μπορώ να καταλάβω πως αυτό είναι ένα σοκ για πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή όταν το ακούς για πρώτη φορά αλλά σίγουρα μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Αγαπάω όλα γύρω από το κλαμπ, αγαπάω την πόλη, αγαπάω τους οπαδούς μας. Αγαπάω την ομάδα, αγαπάω το τιμ, αγαπάω τα πάντα. Πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση η οποία δείχνει πως είμαι πεπεισμένος πως είναι η σωστή είναι επειδή. Πως να το πω; Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως… ξέμεινα από ενέργεια.

Δεν έχω κάποιο πρόβλημα τώρα, φυσικά, νομίζω πως το ξέρω εδώ και καιρό πως θα έπρεπε να το ανακοινώσω κάποια στιγμή αλλά είμαι απολύτως καλά τώρα. Αλλά επίσης ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά, ξανά και ξανά και ξανά. Και μετά από τόσα χρόνια που περάσαμε μαζί και μετά τα όσα περάσαμε μαζί ο σεβασμός μου για εσάς έχει μεγαλώσει όπως και η αγάπη και το τελευταίο που σας χρωστάω είναι η αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια».

«Είμαι εντάξει. Είμαι υγιής, όσο μπορώ να είμαι στην ηλικία μου. Τέτοια πράγματα, αλλά τίποτα που θα πρέπει να ανησυχεί κανέναν, οπότε αυτό είναι απολύτως εντάξει. Το είπα στον σύλλογο ήδη από τον Νοέμβριο. Πρέπει να εξηγήσω λίγο ότι ίσως τη δουλειά που κάνω οι άνθρωποι τη βλέπουν απ’ έξω, είμαι στη γραμμή και σε προπονήσεις και τέτοια πράγματα, αλλά τα περισσότερα από όλα συμβαίνουν γύρω από τέτοια πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μια σεζόν ξεκινά και σχεδιάζεις ήδη την επόμενη σεζόν. Όταν καθίσαμε εκεί μαζί και συζητούσαμε για πιθανές μεταγραφές την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο και ποιον μπορούμε να πάρουμε προέκυψε η σκέψη, “Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να είμαι πια εδώ” και έμεινα έκπληκτος από αυτό.

Προφανώς άρχισα να το σκέφτομαι. Δεν ξεκίνησε, αλλά φυσικά η περασμένη σεζόν ήταν κάπως πολύ δύσκολη σεζόν και υπήρξαν στιγμές που σε άλλους συλλόγους πιθανώς η απόφαση θα ήταν, “Έλα, σε ευχαριστώ πολύ για όλα, αλλά μάλλον εμείς θα έπρεπε να χωρίσουμε εδώ ή να τελειώσει εδώ η συνεργασία μας”. Αυτό δεν συνέβη εδώ, προφανώς. Για μένα ήταν σούπερ, σούπερ, εξαιρετικά σημαντικό να βοηθήσω να φέρω αυτή την ομάδα ξανά στις ράγες. Ήταν το μόνο που σκεφτόμουν. Όταν κατάλαβα πολύ νωρίς ότι συνέβη, είναι μια πολύ καλή ομάδα με τεράστιες δυνατότητες και μια σούπερ ηλικιακή ομάδα, σούπερ χαρακτήρες και όλα αυτά, τότε θα μπορούσα να αρχίσω να σκέφτομαι ξανά τον εαυτό μου και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω είναι απλώς αυτό που πιστεύω ότι είναι 100% σωστό. Αυτό είναι».

«Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα έλεγα τίποτα σε κανέναν μέχρι το τέλος της σεζόν, θα κέρδιζα τα πάντα και μετά θα έλεγα αντίο. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Στον κόσμο στον οποίο ζούμε, δεν είναι δυνατόν να κρατήσουμε τέτοια πράγματα μυστικά. Είναι ίσως μια έκπληξη που μπορούσαμε να το κρατήσουμε μυστικό μέχρι τώρα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που επηρεάζονται από αυτό, ειδικά προσωπικές καταστάσεις. Οι άνθρωποι από το επιτελείο μου πρέπει να γνωρίζουν νωρίς – και ειδικά ο σύλλογος πρέπει να γνωρίζει νωρίς και πρέπει να προγραμματίσει. Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε τίποτα και δεν μπορείτε πραγματικά να ξεκινήσετε. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα με το να το γνωρίζετε αλλά να μην το δημοσιοποιείτε, αλλά τα καθοριστικά πράγματα, πολλά πράγματα, δεν μπορείτε να τα κάνετε. Αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος χρειάζεται χρόνο.

Με τα χρόνια ο ρόλος μου ήταν αρκετά κυρίαρχος. Δεν ήταν επίτηδες, αλλά συνέβη. Υπήρχαν πολλές στιγμές που ευχόμουν να μην χρειαστεί να το ξανακάνω, να φύγω από έναν σύλλογο, – είναι η τρίτη φορά που πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο και πραγματικά δεν το θέλω. Αλλά τελικά πρέπει να το κάνω γιατί ένα πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά πεπεισμένος είναι πως εάν πρέπει να πάρετε μια τέτοια απόφαση, είναι καλύτερα να το κάνετε λίγο νωρίτερα παρά λίγο πολύ αργά. Γιατί πολύ αργά θα ήταν απολύτως ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί αν, δεν ξέρω, την επόμενη σεζόν τον Σεπτέμβριο συνειδητοποιούσα, «Θεέ μου, αυτό είναι – δεν μπορώ να το κάνω άλλο» και τότε βρισκόμαστε στη μέση του μια εποχή και τα πάντα.

Αυτός ο σύλλογος, όλα όσα χτίσαμε τα τελευταία χρόνια, είναι μια θαυμάσια πλατφόρμα, μια θαυμάσια βάση για το μέλλον και το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να το ενοχλήσει τώρα είναι λίγο πολύ ότι δεν μπορείτε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις επειδή σας τελειώνει ο χρόνος, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα: να ενημερώσω πραγματικά τους πάντες όσο το δυνατόν νωρίτερα».

«Καταλαβαίνω την ερώτηση 100% αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς, θα έλεγα. Είχα παρόμοια κατάσταση στη Ντόρτμουντ. Οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές αλλά είναι παρόμοια κατάσταση, δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό. Είναι στο χέρι μας. Μετά από αυτή την ανακοίνωση θα έχουμε συνέντευξη Τύπου και άλλα τέτοια. Μετά από αυτό, είμαι 100% αφοσιωμένος σε αυτή τη σεζόν. Μπορούμε να το περάσουμε, νομίζω ότι σε έναν ιδανικό κόσμο έχουμε περίπου 30 παιχνίδια ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε άλλες χώρες, μια γεμάτη σεζόν. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να παίξουμε και μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδέες από το εξωτερικό για να ενοχλήσουμε αυτό που κάνουμε, αλλά όλα αφορούν εμάς. Ο τρόπος που μεγαλώσαμε μαζί τα τελευταία χρόνια είναι απολύτως εξαιρετικός. Απολύτως εξαιρετικός.

Πάντα το έλεγα, και ειδικά τώρα είναι ακόμα αλήθεια, τίποτα δεν πρέπει να συμβεί εξαιτίας μου. Κανείς δεν χρειάζεται να κάνει τα παιχνίδια τώρα για μένα – παρακαλώ μην το κάνετε, αν μπορώ να το ζητήσω θα ήταν πολύ ωραίο – και απλώς υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαι πλήρως εδώ – δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε κάποια διαφορά τους τελευταίους μήνες. Αν το έκαναν τότε ίσως μια θετική αλλαγή γιατί πρέπει να πω όταν πήρα την απόφαση, όσο δύσκολη κι αν είναι, ήταν και μια ανακούφιση. Ήταν σαν, “Εντάξει, υπάρχει μια γραμμή τερματισμού” και όχι για να μην είμαι πια εδώ. Αν μπορούσα να μείνω εδώ σε αυτόν τον ρόλο, θα ήμουν πάνω από το φεγγάρι, απλά δεν μπορώ. Αυτό είναι.

Τα υπόλοιπα είναι την επόμενη σεζόν, δεν υπάρχει διαφορά πραγματικά για αυτή τη σεζόν, για να είμαι 100% ειλικρινής. Όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα το όνομά μου, αλλά προφανώς πολλοί άνθρωποι εργάζονται για τα πάντα και εξακολουθούν να δουλεύουν πάνω σε αυτό και να το κάνουν ακόμα. Ο ρόλος μου θα αλλάξει, πολλά άλλα πράγματα θα παραμείνουν ίδια, έτσι ο σύλλογος είναι σε καλά χέρια και το μέλλον είναι λαμπρό – και ακόμα πιο λαμπρό όταν δεν χρειάζεται να το κάνω πια με όχι ακριβώς το ίδιο ενεργειακό επίπεδο με πριν.

Αν κοιτάξετε την καριέρα μου, αυτή η καριέρα δεν είναι πραγματικά δυνατή, θα έλεγα, γιατί από όπου προέρχομαι, το να καταλήξω ως προπονητής της Λίβερπουλ είναι ένα παραμύθι και πολύ δύσκολο να το σχεδιάσετε. Αδύνατο να προγραμματιστεί και δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά είναι δυνατό μόνο εάν είστε πολύ απασχολημένοι και 100.000 τοις εκατό αφοσιωμένοι σε ό,τι κάνετε και αφιερώσετε όλη σας τη ζωή σε αυτό. Αυτό έκανα.

Ήρθα εδώ, και το είπα την πρώτη μέρα, ως κανονικός τύπος. Είμαι ακόμα ένας κανονικός τύπος, απλώς δεν ζω μια κανονική ζωή για πολύ καιρό τώρα. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι να γίνω πολύ μεγάλος για να έχω μια κανονική ζωή. Πρέπει τουλάχιστον να το δοκιμάσω κάποια στιγμή για να δω πώς είναι και θα μου λείψει. Όπως είπα, δεν το είχα πραγματικά ποτέ πριν, οπότε πρέπει να το δοκιμάσω και είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τον σύλλογο γιατί δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά από την επόμενη χρονιά πια. όπως το έκανα πριν, και μετά δεν είμαι πια ο σωστός».

«Δεν έκαναν πάρτι! Αναπτύξαμε μια πολύ καλή σχέση με τα χρόνια, αλλά το εξήγησα και με ξέρουν τώρα τόσο καιρό που ξέρουν ότι δεν λέω τέτοια πράγματα και αφήνω λίγο την πόρτα ανοιχτή, “Έλα, προσπάθησε να, πείσε με” και τέτοια πράγματα. Όπως είπα, γνωριζόμαστε τόσο καιρό και τόσο καλά. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και το δέχτηκαν, απλώς το αποδέχτηκαν. Κανείς δεν ήταν πραγματικά χαρούμενος. Τα λίγα άτομα, που είπα μέχρι τώρα, δεν ήταν πραγματικά ευχαριστημένα. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό, απλά ξέρω ότι είναι σωστό.

Ποια είναι τα εναλλακτικά σενάρια; Τι είναι? Συνήθως ως μάνατζερ παίρνεις την απόλυση. Έχετε μια άσχημη περίοδο πριν – πέντε, έξι, επτά εβδομάδες – και όλοι ανακουφίζονται όταν χωρίζετε τους δρόμους σας. Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το άλλο… αρρωσταίνεις και πρέπει να σταματήσεις. Και δυστυχώς, ή ευτυχώς, πρέπει να το κάνω έτσι. Δεν μου αρέσει που πρέπει να κάνουμε αυτή τη φασαρία, δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο σημαντικό, αλλά ξέρω ότι ο έξω κόσμος το βλέπει λίγο διαφορετικά. Γι’ αυτό το κάνουμε.

Το να κάνεις μια συνέντευξη Τύπου, να κάνεις μια επίσημη ανακοίνωση είναι κάτι σπάνιο σε αυτήν την κατάσταση. Θέλουμε απλώς να βεβαιωθούμε ότι όλοι όσοι είναι μαζί μας ενημερώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά μετά από αυτό, είμαι εντελώς στο παιχνίδι της Νόριτς, είμαι εντελώς στο παιχνίδι της Τσέλσι, στο παιχνίδι της Άρσεναλ, όποιο παιχνίδι κι αν έρχεται. Είμαι εντελώς σε αυτό. Δεν χρειάζονται αποχαιρετιστήρια πάρτι τώρα, υπάρχει μεγάλη σεζόν μπροστά μας. Θέλω να είμαι 100%σε αυτό, και είμαι. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τη νοοτροπία μου. Θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσατε να αποδεχτείτε την απόφασή μου ως δύσκολη αλλά σωστή. Αυτό είναι. Επειδή όσο κι αν αγαπώ τα πάντα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι το σωστό – αυτό θα μπορούσε να σας δείξει ότι είναι μάλλον το σωστό».

«Ναι σίγουρα. Δουλειά ως συνήθως, με λίγα θλιμμένα πρόσωπα για λίγες μέρες. Σε μια καλή στιγμή, η αλλαγή είναι προφανώς κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά αν συμβεί, υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία. Κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον, αλλά η βάση είναι τόσο καλή, αυτή η ομάδα είναι τόσο καλή. Αν ζητούσατε από τη νεότερη εκδοχή μου πριν από 10 χρόνια να αναλάβει αυτή την ομάδα, θα είχα τρέξει μέσα από έναν τοίχο από τούβλα για να το κάνω.

Δυστυχώς, έκανα αυτή τη δουλειά για 24 χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να ρίξω μια ματιά πώς είναι η ζωή… πώς είναι η ζωή, στην πραγματικότητα. Γιατί δεν ξέρω. Απλώς δεν ξέρω. Και αυτό πρέπει να το καταλάβω πριν να είναι πολύ αργά για μένα, αν θέλετε. Πρέπει να το δοκιμάσω τώρα. Και ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά υπέγραψα ένα νέο συμβόλαιο πριν από λίγο καιρό, και ήμουν στο φεγγάρι όταν το έκανα και ήταν ακριβώς αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή.

Το μόνο πράγμα που δεν ήξερα και υποτίμησα ήταν το γεγονός ότι η πηγή ενέργειας μου δεν είναι ατελείωτη, γιατί δεν είχα ποτέ αυτό το θέμα. Και όταν το συνειδητοποίησα τότε έπρεπε να το πω στους ανθρώπους. Αυτό σας χρωστάω σε όλους. Προσπάθησα να το περιγράψω ήδη, έπρεπε να το εξηγήσω στην Ulla ξεκάθαρα. Προσπάθησα να το εξηγήσω με το, είμαι σαν ένα σωστό σπορ αυτοκίνητο – όχι το καλύτερο αλλά αρκετά καλό, μπορεί ακόμα να οδηγήσει 160, 170, 180 mph, αλλά είμαι ο μόνος που βλέπει το μετρητή του ρεζερβουάρ να πέφτει . Ο έξω κόσμος δεν το βλέπει αυτό, αυτό είναι καλό, οπότε πηγαίνετε μέχρι όσο πρέπει να πάμε, αλλά μετά χρειάζεστε ένα διάλειμμα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να πάτε στο βενζινάδικο. Αυτό ακριβώς ξέρω ότι πρέπει να κάνω, αλλά κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν, ξέρω ότι θα είμαι καλά μέχρι τότε».

«Έπρεπε να το εξηγήσω, φυσικά και έπρεπε. Δεν ήταν σαν “Ω, δόξα τω Θεώ” Δεν πρέπει να παρεξηγηθεί. Σημείωση καθόλου. Με ρώτησε γιατί και το εξήγησα όπως σας το εξηγώ τώρα, με μερικές ακόμα ίσως προσωπικές λεπτομέρειες, αλλά εκτός από αυτό ήταν αρκετά παρόμοιο. Και προφανώς η Ulla θέλει να τα πάω καλά και να είμαι καλά, και όταν συνειδητοποίησε ότι είμαι πολύ ξεκάθαρη γι’ αυτό –και ξέρει ότι δεν παίρνω τέτοια πράγματα ελαφρά– είναι χαρούμενη για μένα, που είμαι χαρούμενη με την απόφαση. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.

Όταν οι άνθρωποι μου λένε τώρα όλα τα διαφορετικά πράγματα που κάνουμε αυτή τη στιγμή και τι πάει καλά με την ομάδα και τέτοια πράγματα, το απολαμβάνω σαν τρελός. Αλλά το απολαμβάνω επίσης γιατί ξέρω ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνω για πάντα. Πρέπει επίσης να βρω έναν διαφορετικό σκοπό, πρέπει να τον ψάξω.

“I will never ever manage a different club in England than Liverpool” ❤️

Jurgen Klopp discusses his future after announcing he will leave Liverpool at the end of the season. pic.twitter.com/Tn7LAE8auG

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 26, 2024