Τρόμος σε πτήση: Επιβάτης απειλούσε ότι θα ανατινάξει το αεροσκάφος

Σε δικαστήριο της Μαδρίτης εμφανίστηκε ένας Βρετανός επιβάτης αεροσκάφους της easyJet, που ανάγκασε την ισπανική Πολεμική Αεροπορία να σηκώσει μαχητικά, αφού είπε ότι θα ανατίναζε το επιβατικό αεροπλάνο. Ο Αντίτια Βέρμα ήταν 18 ετών όταν τον Ιούλιο του 2022 ταξίδεψε μαζί με φίλους του με αεροσκάφος της easyJet από το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου με προορισμό τη νήσο Μινόρκα της Ισπανίας. Σύμφωνα με το BBC ο νεαρός πριν την αναχώρηση είπε αστειευόμενος σε φίλο του στο Snapchat: «Είμαι έτοιμος να ανατινάξω το αεροσκάφος (Είμαι μέλος των Ταλιμπάν)».

Οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας είδαν το μήνυμά του και ενημέρωσαν τις ισπανικές Αρχές. Οι τελευταίες έστειλαν δύο μαχητικά F-18 που συνόδεψαν το αεροσκάφος μέχρι την προσγείωσή του. «Η πρόθεσή μου δεν ήταν ποτέ να προκληθεί δημόσια ανησυχία ή να προκληθεί δημόσια βλάβη», είπε ο Βέρμα στο δικαστήριο. Ο νεαρός αντιμετωπίζει μια κατηγορία για διατάραξη της δημόσιας τάξης, που θα μπορούσε να του επισύρει πρόστιμο 117.500 ευρώ αν κριθεί ένοχος. Τα 95.000 ευρώ εξ’ αυτών διεκδικεί το ισπανικό υπουργείο Άμυνας για το κόστος της αποστολής των δύο μαχητικών.

Spanish Air Force F18 intercepting an EasyJet flight from London to Menorca after a reported bomb threat on the flight. pic.twitter.com/kZXwSVOcn4

— posts you can show your mom (@ohshidt) January 23, 2024