Πέθανε μετά από γαστρικό δακτύλιο: Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη Τούρκος χειρουργός

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη θα βρεθεί ένας Τούρκος χειρουργός καθώς έκανε επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου σε μια 20χρονη Βρετανίδα, η οποία πέθανε λίγες μέρες μετά. Η 20χρονη Μόργκαν Ριμπέιρο με οικονομίες που είχαν κάνει οι γονείς της, είχε καταφέρει να μαζέψει το ποσό των 2.500 λιρών με σκοπό να ταξιδέψει στην Τουρκία και να υποβληθεί στην επέμβαση που θα την βοηθούσε να χάσει βάρος. Ο Τούρκος γιατρός Σέρκαν Μπαγίλ πραγματοποίησε την επέμβαση στις 5 Ιανουαρίου. Όπως είπε η οικογένειά της, η άτυχη κοπέλα επέλεξε την Τουρκία επειδή ήταν πιο οικονομική λύση σε σχέση με τη Βρετανία που έπρεπε να περιμένει και πολύ καιρό, αλλά και να πληρώσει 10.000 λίρες.

Serkan

Η επέμβαση έγινε και η Ριμπέιρο πήρε την πτήση της επιστροφής. Μέσα στο αεροπλάνο ωστόσο ένιωσε πολύ έντονη αδιαθεσία. Ήταν τόσο κακή η κατάστασή της που η πτήση της Wizz Air αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Βελιγράδι, όπου οι χειρουργοί αφαίρεσαν πάνω από 10 εκατοστά του λεπτού εντέρου της σε μια προσπάθεια να τη σώσουν. Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά της ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το λεπτό της έντερο είχε κοπεί. Η κοπέλα υπέστη καρδιακή προσβολή, έπεσε σε κώμα και πέθανε τέσσερις ημέρες αργότερα από σηπτικό σοκ. Ο Μπαγίλ επέμεινε ότι υπέστη εμβολή κατά την πτήση κάτι που οι Σέρβοι γιατροί απέκλεισαν.

Ο Τούρκος χειρουργός, που φέρεται να ασκεί το επάγγελμα για περισσότερες από δύο δεκαετίες, υποστήριξε ότι είχε πραγματοποιήσει την επέμβαση με επιτυχία σε δύο άλλους ασθενείς από την Βρετανία και ότι είχαν αναρρώσει καλά. «Πέθανε λόγω εμβολής κατά την πτήση, όχι λόγω επιπλοκών από την εγχείρηση. Είμαι λυπημένος, πάρα πολύ λυπημένος, ήταν τόσο νέα που εύχομαι να μην είχε συμβεί ποτέ αυτό, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου», είπε ο Μπαγίλ στη Mirror.

Please don’t do it!

A heartbroken mother’s words after her daughter died after weight loss surgery.

20 year-old Morgan Ribeiro died after a trip to Turkey for an operation.

My report is tonight on @itvlondon rt pic.twitter.com/aH1Ze9Wp5Y

— Antoine Allen (@AntoineSpeaker) January 23, 2024