Μισέλ Ομπάμα – εκλογές ΗΠΑ 2024: Θα θέσει άραγε υποψηφιότητα;

Ένα τρελό σενάριο φαίνεται να διαχέεται σε αμερικανικά ΜΜΕ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, με την πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα να θέτει υποψηφιότητα για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε ένα σενάριο «Ντόναλντ Τραμπ εναντίον Μισέλ Ομπάμα» στις αμερικανικές εκλογές του 2024 τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η πρώην Πρώτη Κυρία θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν, για λογαριασμό των Δημοκρατικών. Οι φήμες οργιάζουν μετά από σχετικό σχόλιο σε στήλη της New York Post, με την αρθρογράφο Σίντι Άνταμς και την εκτίμηση μακροχρόνιου συμβούλου του Τραμπ, του Ρότζερ Τζ. Στόουν Τζούνιορ, ότι αυτό το σενάριο είναι πιθανό.

The Dems are gonna dump Joe for Michelle? Where have I heard this before ?https://t.co/TWRuf1NZX8 — Roger Stone (@RogerJStoneJr) January 23, 2024

«Η Μισέλ Ομπάμα θα είναι η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος»

«Συνεχίζω να προβλέπω, όπως κάνω εδώ και πάνω από δύο χρόνια, ότι η Μισέλ Ομπάμα θα είναι η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία το 2024», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρότζερ Τζέι Στόουν Τζούνιορ, μακροχρόνιος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές στην Αϊόβα. Η Άνταμς απορρίπτει τον εν ενεργεία πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον επόμενο πιθανό πρόεδρο, επικαλούμενη τη φερόμενη απροθυμία του να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ και όπως η ίδια υποστηρίζει «να αντιπαρατεθεί πραγματικά με τον Τραμπ, περιοριζόμενος σε στημένες δηλώσεις και τοποθετήσεις».

“Ξεχάστε τον Μπάιντεν”, λέει η Άνταμς σε άρθρο της

Στο άρθρο της υποστηρίζει: «Ο Μπάιντεν δεν θα συζητήσει. Δεν μπορεί. Ο αρχηγός μας δεν μπορεί καν να διαβάσει το προγραμμένο σενάριο που έχει μπροστά του αρκετά γρήγορα για να προφέρει τις λέξεις. Οπότε, ξεχάστε τον, κάτι που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ήδη κάνει». Προσθέτοντας βαρύτητα στις εικασίες, η Άνταμς επισήμανε την ανησυχία που εξέφρασε η Μισέλ Ομπάμα για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024 σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η αρθρογράφος υπαινίσσεται ότι οι ανησυχίες της Ομπάμα δεν ήταν μια απλή περιστασιακή παρατήρηση, αλλά μια στρατηγική κίνηση, σημειώνοντας ότι έστειλε μια έρευνα στους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος για να μετρήσει την υποστήριξή τους σε μια πιθανή υποψηφιότητά της. Η New York Post αποκαλύπτει ότι πριν από έναν και πλέον χρόνο, το καλοκαίρι του 2022, η Μισέλ Ομπάμα φέρεται να συναντήθηκε με επιφανείς διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας: «Είμαι υποψήφια και ζητώ την υποστήριξή σας». Η Άνταμς ερμηνεύει αυτό ως ένδειξη ότι οι Ομπάμα ενθαρρύνουν διακριτικά τον Τζο Μπάιντεν να κάνει στην άκρη. Παρατηρεί ότι «ο Ομπάμα προσπαθεί αθόρυβα να διώξει τον Τζο. Το ετοιμάζει εδώ και μερικές εβδομάδες. Τα στόματα δεν μιλάνε. Αλλά τα στόματα γνωρίζουν».

EXCLUSIVE: @RogerJStoneJr Exposes The Plot To Dump Joe Biden And Replace With Michelle Obama At The DNC Convention pic.twitter.com/VogHWXYiyj — Alex Jones (@RealAlexJones) January 22, 2024

«Η Μισέλ Ομπάμα διαθέτει περισσότερο πολιτικό ταλέντο από τον Μπάιντεν»

Η πρώην προσωπικότητα του Fox News και πολιτική σχολιάστρια Mέγκιν Κέλι τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τις εικασίες, δηλώνοντας ότι η Μισέλ Ομπάμα διαθέτει περισσότερο πολιτικό ταλέντο από τον Μπάιντεν. Αν και η Κέλι παραμένει επιφυλακτική σχετικά με την πιθανή υποψηφιότητα της πρώην Πρώτης Κυρίας, επισημαίνει και αυτή τις δηλώσεις της στην πρόσφατη συνέντευξη της Ομπάμα. Οι πολιτικοί παρατηρητές είναι σε εγρήγορση για οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση της Μισέλ Ομπάμα σχετικά με τις προθέσεις της για την προεδρική κούρσα του 2024.

O Μπαράκ Oμπάμα φοβάται ότι ο Μπάιντεν δεν θα τα καταφέρει

Η Washington Post με τη σειρά της ανέφερε πρόσφατα ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε ανησυχία για τη δομή της εκστρατείας του Μπάιντεν και «αναστατώθηκε» κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις εκλογές με τον Μπάιντεν. «Ο Ομπάμα έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη δομή της προεκλογικής εκστρατείας επανεκλογής του προέδρου Μπάιντεν, συζητώντας το θέμα απευθείας με τον Μπάιντεν και λέγοντας στους βοηθούς και τους συμμάχους του προέδρου ότι η εκστρατεία πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να τις ξεκαθαρίζει με τον Λευκό Οίκο», ανέφερε το δημοσίευμα.

Νωρίτερα, τον Δεκέμβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ομπάμα συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που φοβούνται την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία. «Γνωρίζει ότι θα είναι μια “κλειστή” κούρσα» και «αισθάνεται ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν κάλλιστα να χάσουν», ανέφερε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι η πληροφορία προέρχεται από πρόσωπο «που γνωρίζει τις σκέψεις του (σ.σ.: του Ομπάμα)». Ο πρώην πρόεδρος φέρεται επίσης να ανησυχεί ότι η εναλλακτική λύση του Μπάιντεν από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων θα ήταν «αρκετά επικίνδυνη για τη δημοκρατία», μετέδωσε το Fox News. Συνεπώς, το σενάριο μιας υποψηφιότητας της Ομπάμα δεν είναι και τόσο απίθανο σε μια ήδη ταραγμένη πολιτική σκηνή, όπως η αμερικανική.