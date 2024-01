Πέταξε γάτα στα χιόνια: Οργή στη Ρωσία για ελεγκτή

Οργή έχει προκαλέσει στη Ρωσία η κίνηση ελεγκτή τρένου να πετάξει στα χιόνια γάτα που βρήκε μέσα στα βαγόνια, με αποτέλεσμα το τετράποδο να πεθάνει από το κρύο.

Ο Twix, όπως ήταν το όνομα της γάτας, ταξίδευε με τους ιδιοκτήτες του, όταν για άγνωστο λόγο κατάφερε να βγει από το κλουβί, με αποτέλεσμα η γυναίκα ελεγκτής να τον θεωρήσει αδέσποτο.

Η στιγμή που η ελεγκτής πέταξε στο χιόνι τη γάτα, με τις θερμοκρασίες στην περιοχη να είναι -30 βαθμούς Κελσίου.

Twix the Cat, thrown out into the cold by a Russian RZHD train conductor, was found frozen to death. The harsh realities of Putin’s Russia. pic.twitter.com/E8FcSYf35I

— Dorg (@dorg2013) January 20, 2024