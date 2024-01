CΕO Ινδία δυστύχημα: 56χρονος πέφτει στο κενό από κλουβί σε σόου στο πάρτι της εταιρείας του

Ένας διευθύνων σύμβουλος (CEO) εταιρείας τεχνολογίας στην Ινδία βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από ένα αιωρούμενο κλουβί σε πάρτι της εταιρείας.

Η εταιρεία Vistex, με έδρα τις ΗΠΑ, που ίδρυσε ο Sanjay Shah, διοργάνωσε ένα πάρτι για το «ασημένιο ιωβηλαίο» της (25 χρόνια) στην Ασία, στην πόλη Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.

Μέρος του σόου ήταν η κάθοδος του 56χρονου CEO Sanjay Shah και του προέδρου της εταιρείας Vishwanath, Raju Datla, με κλουβί από την οροφή ενός κτιρίου.

#SanjayShah , the 56-year-old CEO and founder of the software company, #Vistex Asia, died when an aerial act went wrong during the company’s 25th anniversary celebrations at Ramoji Film City in #Hyderabad on Thursday evening. pic.twitter.com/zwPfs1n5OZ

Ωστόσο, καθώς το κλουβί αιωρούνταν, άρχισε να ταλαντεύεται και η αλυσίδα από τη μία πλευρά που το στήριζε έσπασε, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να βρεθούν στο κενό, πέφτοντας από ύψος 5 μέτρων.

Ο Shah σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο Datla νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ινδικές Αρχές κάνουν λόγο για ελαττωματική κατασκευή, ενώ η εταιρεία επικρίθηκε διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για ασθενοφόρο στο σημείο, από τη στιγμή που το event περιελάμβανε αυτό το ριψοκίνδυνο κατέβασα από κλουβί.

In a tragic incident, Vistex Asia’s R&D leader- CEO #SanjayShah died by falling from a height of twenty feet onto the ground during the company’s Silver Jubilee Celebrations.

The incident took place at Ramoji Film City in #Hyderabad pic.twitter.com/QEd9BVA5e6

