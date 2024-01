Τσιυτσιπάς Australian Open 2024: Ήττα για τον Στέφανο από τον Φριτζ

Εκτός της συνέχειας του Australian Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που γνώρισε την ήττα από τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ. Ο Έλληνας τενίστας, συγκεκριμένα, ηττήθηκε με 3-1 σετ (6-7, 7-5, 3-6, 3-6) και αποκλείστηκε στη φάση των «16» του αυστραλιανού Grand Slam. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο Στέφανος Τσιτσιπάς τίθεται εκτός συνέχειας στο Australian Open από τη φάση των «16». Στους «8» ο Φριτζ, ο οποίος έφτασε για πρώτη φορά, θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, νικητή με 6-0, 6-0, 6-3 του Αντριάν Μαναρινό. O Σέρβος, Νο 1, στον κόσμο αναζητά το 25ο τρόπαιο Grand Slam. Αυτός ο αποκλεισμός του Τσιτσιπά στους «16» του τουρνουά κινδυνεύει να του στον Τσιτσιπά τη θέση του στο top 10 στο τέλος του Australian Open.

Συγκλονιστικό το πρώτο σετ, όπου κρίθηκε σε tie brea αφού κατάφεραν να κρατήσουν το σερβίς τους και στα 12 game. Εκεί όμως ο Αμερικανός «έσπασε» ο σερβίς του Τσιτσιπά, έκανε το 3-1,πριν κατακτήσει το tie break με 7-3 και μαζί το πρώτο σετ με 7-6. Το σερβίς του Τσιτσιπά και Φριτζ κράτησαν και μέχρι το 11ο game του 2ου σετ, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το break και στην συνέχεια σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Φριτζ απάντησε άμεσα στο 3ο σετ με break, κάνοντας το 2-0. Ο Τσιτσιπάς έκανε break στο break ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά ο Φριτζ ήταν εκείνος , που με νέο break στο έκτο game, έφτασε στο 5-2 και στη συνέχεια στο 6-3, κάνοντας δικό του και το 2ο σετ.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το τέταρτο και τελευταίο game, αφού ο Φριτζ έκανε πρώτα break στο 7ο game για 4-3 και στη συνέχεια για τη νίκη. Αυτή ήταν η 5η φορά που συναντήθηκαν οι δυο τους, με τον Τσιτσιπά-πλέον να μετράει 3 νίκες και 2 ήττες, με τον Φριτζ. Ο Αμερικανός ωστόσο ήταν ο νικητής στα δύο τελευταία τους παιχνίδια.

Stefanos Tsitsipas says Fritz deserved to win:

