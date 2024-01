Καύσωνας Αυστραλία 2024: Συναγερμός στην χώρα – Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών

Τμήματα της Δυτικής Αυστραλίας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με ένα «ακραίο» κύμα καύσωνα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στην τεράστια πολιτεία, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το Γραφείο Μετεωρολογίας εξέδωσε «προειδοποίηση για ακραίο κύμα καύσωνα» για τις απομακρυσμένες περιοχές Πιλμπάρα και Γκασκόιν της μεγαλύτερης πολιτείας της Αυστραλίας, λέγοντας πως η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στη μεταλλευτική πόλη Πιλμπάρα του Παραμπούρντου, περίπου 1.500 χλμ. βόρεια της πολιτειακής πρωτεύουσας Περθ, μέγιστη θερμοκρασία 47 βαθμών Κελσίου προβλέπεται για σήμερα Σάββατο, έξι βαθμούς και πλέον πάνω από τον μέσο όρο της ανώτατης θερμοκρασίας για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δεδομένα πρόβλεψης. Η θερμοκρασία είχε φθάσει τους 42,7 βαθμούς Κελσίου εκεί στις 05:00 ώρα Ελλάδας.

🇦🇺 | The Highest Maximum Temperature in the world for Saturday, 20th January, 2024 is 45.6° Celsius recorded at Paraburdoo Aero, Australia.#Australia #Summer #heatwave #weather pic.twitter.com/paYGjrPLX9

— Weather Dude (@Weatherdude69) January 20, 2024