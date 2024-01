ΗΠΑ κακοκαιρία 2024 – νεκροί: Τουλάχιστον πενήντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή (τοπική ώρα) οι τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός καθιστούν τους δρόμους ιδιαίτερα επικίνδυνους, διαταράσσουν την αεροπορική κυκλοφορία, οδηγούν στο κλείσιμο σχολείων και αφήνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Χιλιάδες Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Στην πολιτεία του Τενεσί (ανατολικές ΗΠΑ), το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 14 θανάτους που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), πέντε γυναίκες σκοτώθηκαν την Τρίτη σε δυστύχημα με ημιρυμουλκούμενο όχημα σε έναν αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πέντε θάνατοι που συνδέονταν με τις μετεωρολογικές συνθήκες αναφέρθηκαν επίσης στο Κεντάκι (ανατολικά), ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ, ενώ στο Όρεγκον (βορειοδυτικά), τρεις άνθρωποι πέθαναν από ηλεκτροπληξία όταν εναέρια γραμμή μεταφοράς ενέργειας έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους στη διάρκεια χιονοθύελλας την Τετάρτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Πόρτλαντ.

