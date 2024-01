Τσιτσιπάς – Australian Open: Στους 16 μετά από μία τρομερή εμφάνιση

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία τρομερή εμφάνιση στο Australian Open τα ξημερώματα της Παρασκευής και ξεπέρασε και το εμπόδιο του Λούκα Βαν Ασε για να προκριθεί στους 16 του τουρνουά. Παρά τις δυσκολίες στο πρώτο σετ, ανέβασε το επίπεδό του και έφτασε στη νίκη με 3-0 σετ (6-3, 6-0, 6-4 σε 2 ώρες και δύο λεπτά) και συνεχίζει στη Μελβούρνη.

Ο 19χρονος Γάλλος έβαλε δύσκολα στην αρχή στον Στέφανο, αλλά όσο περνούσε η ώρα και προσαρμοζόταν στο παιχνίδι του ο Τσιτσιπάς, τόσο άρχισε να κυριαρχεί. Αφού ήρθε το break στο πρώτο σετ, έκανε το παιχνίδι του και με αποφασιστικό τρόπο έφτασε στη νίκη (παρά την αντίδραση του Βαν Ασε στο τρίτο σετ που προηγήθηκε με 3-0) που τον φέρνει στον 4ο γύρο, απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ που κέρδισε τον Μαροζάν με 3-1 σετ (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Ο Στέφανος σήμερα είχε 12 άσους έναντι ενός του Γάλλου, 75% κερδισμένο πρώτο σερβίς, 36 winners έναντι 17 και 21 αβίαστα έναντι 36 του Βαν Ασε. Πολύ σημαντικό και το 6/8 κερδισμένα break points έναντι 1/9 του αντιπάλου του.

Stef’s off to the fourth round ✊

He wins 6-3 6-0 6-4 over a valiant Van Assche. #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/ZsjEeaIHgv

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024