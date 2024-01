Επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία: Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποιεί

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει περίπου το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως. «Οι προηγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τα οφέλη της, σε σύγκριση με τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες», σημειώνει η Γκεοργκίεβα σε κείμενό της, επικαλούμενη την πρόσφατη ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα. Αυτό οφείλεται στην «ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να επηρεάζει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης», υπογραμμίζει. Και αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση των προηγμένων οικονομιών, περίπου το 60% των θέσεων εργασίας μπορεί να επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε.

«Σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας μπορούν να επωφεληθούν από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα. Για τις άλλες μισές, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να εκτελούν βασικές εργασίες που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή από ανθρώπους, κάτι που θα σημαίνει μειώσει της ζήτηση εργασίας, οδηγώντας σε χαμηλότερους μισθούς και μειωμένες προσλήψεις», σημειώνει η Γκεοργκίεβα. «Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, ορισμένες από αυτές τις θέσεις εργασίας μπορεί και να εξαφανιστούν», πρόσθεσε. Συγκριτικά, η Γκεοργκίεβα αναμένει ότι οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες «θα αντιμετωπίσουν λιγότερες άμεσες επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη».

#AI will impact 60% of jobs in advanced economies, said Kristalina Georgieva, managing director of the IMF.

An IMF report notes that half of the jobs impacted by AI will be negatively affected, while the rest may actually benefit from enhanced productivity gains due to AI. pic.twitter.com/c0OCFkv3Ng

— China Science (@ChinaScience) January 16, 2024