Ψύχος στην Ευρώπη 2024: Χάος έχει προκληθεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Πυκνό χιόνι και πάγος καλύπτουν την βόρεια Ευρώπη, τη στιγμή που αναμένονται περαιτέρω προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία, και ενώ έχουν προκληθεί προβλήματα στις μετακινήσεις και στις μεταφορές. Η θερμοκρασία στο Λονδίνο αναμένεται να υποχωρήσει στους -3,5 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις για έντονη χιονόπτωση είναι σε ισχύ για το βόρειο τμήμα της Σκωτίας. Εκατοντάδες σχολεία στη Σκωτία παρέμειναν κλειστά, μερικά για τέταρτη ημέρα, εν μέσω προειδοποιήσεων για τον καιρό σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε μεγάλο μέρος της Βρετανίας οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα προκαταρκτικά στοιχεία από το Met Office να δείχνουν ότι ο υδράργυρος έπεσε στους -13,6 βαθμούς Κελσίου στη γέφυρα Tulloch στα Χάιλαντς και στους -11 βαθμούς Κελσίου στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα μέχρι στιγμής την Τρίτη, όταν η θερμοκρασία έπεσε στους -14 βαθμούς Κελσίου στο Dalwhinnie στα Highlands της Σκωτίας. Αν και η θερμοκρασία δεν έφτασε τα προβλεπόμενα χαμηλά των -18 C κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κρύο αναμένεται να παραμείνει τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το SkyNews τα ταξίδια σε όλη τη χώρα θα επηρεαστούν την Πέμπτη, και αναμένονται ακυρώσεις στα τρένα.

Για «επίμονες και μερικές φορές έντονη χιονόπτωση και παγωμένη βροχή» θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και σήμερα οι κάτοικοι της κεντρικής Γερμανίας από την περιοχή της Κολωνίας έως και τη Θουριγγία. Η περιοχή της Γερμανίας πλήττεται από χθες, Τετάρτη, από την κακοκαιρία «Γερτρούδη», προειδοποίησε τα ξημερώματα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

The Met Office has put a rare amber snow warning in place for parts of Scotland, as forecasters predict an extra 15 to 20cm could fall in some areas. pic.twitter.com/R3ashBxTDT

