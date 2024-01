Ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου: Ένας τίτλος σε αναστολή

Σε αναθεώρηση όλων των ρεκόρ που έχουν να κάνουν με την ηλικία των σκύλων, προβαίνουν τα Ρεκόρ Γκίνες, καθώς όπως διαπιστώθηκε ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο ίσως να μην είναι τελικά ο πιο ηλικιωμένος που εμφανίστηκε στον πλανήτη. Ο Μπόμπι, ένας σκύλος που ζούσε στην Πορτογαλία, φαίνεται πως ήταν 30 ετών και 268 ημερών όταν ονομάστηκε ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου από τα Ρεκόρ Γκίνες τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τον Οκτώβριο του 2023 πέθανε σε ηλικία 31 ετών και 163 ημερών. Όμως όπως αναφέρει το Sky News, έχουν υπάρξει αμφιβολίες για το αν ήταν πράγματι ο γηραιότερος σκύλος όλων των εποχών – παρά το γεγονός ότι η γέννησή του φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τη βάση δεδομένων κατοικίδιων ζώων της πορτογαλικής κυβέρνησης και την Εθνική Ένωση Κτηνιάτρων. Αρκετοί αναρωτήθηκαν για την ηλικία του Μπόμπι, καθώς στις φωτογραφίες που υποτίθεται ότι απεικονίζουν τον Μπόμπι στα νιάτα του διακρίνεται να έχει λευκές πατούσες, ενώ ήταν καφέ στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ανέφεραν οι Times.

