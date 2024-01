ΗΠΑ ψύχος – νεκροί 2024: Στην κατάψυξη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Στην κατάψυξη παραμένουν οι ΗΠΑ με τουλάχιστον 40 άτομα να έχουν χάσει την ζωή τους σε εννέα πολιτείες, ενώ μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα ακολουθήσει νέο κύμα ψύχους τις επόμενες μέρες. Πολλοί από τους θανάτους που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής οφείλονται σε συνθήκες που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, όπως τροχαία ατυχήματα λόγω παγετού στους δρόμους και υποθερμία που προκαλείται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θάνατοι έχουν αναφερθεί στο Αρκάνσας, το Ιλινόις, το Κάνσας, το Μισισιπή, τη Νέα Υόρκη, το Όρεγκον, την Πενσυλβάνια, το Τενεσί και το Ουισκόνσιν. Στο Τενεσί, όπου έχει αναφερθεί ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής, ένας οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/1) όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο του Νόξβιλ και έπεσε πάνω σε ρυμουλκούμενο τράκτορα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

